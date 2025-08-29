Graciele e Zezé di Camargo vão à festa de Barretos em carrão de R$ 1,6 milhãoManuela Scarpa e Eduardo Martins/ Brazil News
O modelo, que carrega um visual futurista, ainda exibiu o logotipo personalizado do artista. Esse carro foi desenvolvido pela montadora de Elon Musk, é considerado uma raridade no país, por isso, chama atenção por onde passa justamente pelo design ousado e pouco convencional.
A Festa do Peão de Barretos chega à sua 70ª edição em 2025 e acontece até domingo, 31 de agosto no Parque do Peão, espaço com mais de dois milhões de metros quadrados. Reconhecido como o maior rodeio da América Latina, o evento trouxe este ano um line-up completo com grandes nomes da música sertaneja.
