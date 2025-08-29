Graciele e Zezé di Camargo vão à festa de Barretos em carrão de R$ 1,6 milhão - Manuela Scarpa e Eduardo Martins/ Brazil News

Graciele e Zezé di Camargo vão à festa de Barretos em carrão de R$ 1,6 milhãoManuela Scarpa e Eduardo Martins/ Brazil News

Publicado 29/08/2025 10:13

Zezé Di Camargo, de 63 anos, virou destaque ao chegar à tradicional Festa do Peão de Barretos acompanhado da mulher, Graciele Lacerda, na noite desta quinta-feira (28). O cantor foi ao evento dirigindo uma Tesla Cybertruck, avaliada em aproximadamente R$ 1,6 milhão no Brasil.

O modelo, que carrega um visual futurista, ainda exibiu o logotipo personalizado do artista. Esse carro foi desenvolvido pela montadora de Elon Musk, é considerado uma raridade no país, por isso, chama atenção por onde passa justamente pelo design ousado e pouco convencional.



A Festa do Peão de Barretos chega à sua 70ª edição em 2025 e acontece até domingo, 31 de agosto no Parque do Peão, espaço com mais de dois milhões de metros quadrados. Reconhecido como o maior rodeio da América Latina, o evento trouxe este ano um line-up completo com grandes nomes da música sertaneja.

Fernando & Sorocaba, Bruno & Marrone, Ana Castela, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Jorge & Mateus, entre outros artistas estão entre os famosos que se apresentam em Barretos.