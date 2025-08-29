Publicidade
Carolina Ferraz, Fernanda Lima e mais famosos prestigiam jantar beneficente pela Amazônia
Evento contou com apresentações de indígenas e mais artistas, como o cantor Criolo, em São Paulo, nesta quinta-feira (28)
Rio - Carolina Ferraz, Fernanda Lima e mais famosos prestigiaram o evento "Uma Noite Para a Amazônia", em São Paulo, nesta quinta-feira (28). O jantar beneficente foi em apoio à ONG (Organização Não Governamental) Casa do Rio.
Grávida, a influenciadora digital Rafa Kalimann esteve presente, assim como a apresentadora Astrid Fontenelle, a atriz Bárbara Paz, a deputada federal Erika Hilton, o ator Chay Suede e a mulher, a modelo Laura Neiva.
Além da presença de diversas personalidades, "Uma Noite Para a Amazônia" contou com apresentações de indígenas e de mais artistas, como o cantor Criolo.
Casa do Rio
A ONG Casa do Rio, localizada no município de Careiro Castanho, no Amazonas, acolhe os saberes e as práticas dos povos da floresta.
A edição de 2025 buscou a arrecadação de fundos para a construção do Centro de Saberes da Floresta. Um espaço de reflexão, pesquisa e ações socioambientais em prol da proteção da biodiversidade e da ancestralidade da Amazônia.
O evento do ano passado visou repasse para a criação da Brigada Caboca, projeto de combate aos incêndios florestais com capacitação de brigadistas locais, compra de equipamentos e ações de conscientização e manejo para prevenção de incêndios.
