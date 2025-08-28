Zagueiro do Flamengo, LGilvan de Souza/Flamengo
"O atleta Léo Pereira participou hoje de audiência judicial de caráter familiar. Como o processo corre em segredo de justiça, não cabe divulgar mais detalhes. Diante das notícias falsas publicadas, o atleta reforça que está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos, e NUNCA foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos. Todos os pagamentos estão devidamente realizados e comprovados perante a Justiça", disse a nota divulgada por sua assessoria jurídica.
O comunicado ainda destacou: "As informações divulgadas não correspondem à verdade. O atleta reafirma seu compromisso com a transparência e avisa que qualquer publicação inverídica que afete sua honra e a de sua família será objeto das medidas legais cabíveis".
Resposta de Tainá Castro
Após a declaração de Léo Pereira, Tainá Castro também se manifestou em suas redes sociais. "Em respeito do processo que corre em segredo de Justiça, não vou expor detalhes. No entanto, não posso me calar diante de informações inverídicas na tentativa de me desqualificar. Criar uma versão 'perfeita' para a mídia não altera os fatos já comprovados na Justiça. Meu compromisso é com a verdade e com o bem-estar dos meus filhos. Confio que a Justiça revelará todos os fatos reais, devidamente registrados nos autos", afirmou.
Disputa judicial
O processo entre Léo Pereira e Tainá Castro tramita desde julho de 2023 e envolve valores referentes à pensão alimentícia e à partilha de bens. Segundo informações que circulam sobre a ação, o jogador teria sido notificado para pagar em até 72 horas uma dívida de pensão no valor de R$ 23 mil mensais, sob pena de prisão em caso de descumprimento.
O acordo firmado entre as partes previa que o zagueiro depositasse R$ 2 milhões à ex-mulher até 4 de julho de 2024. A acusação de Tainá aponta que apenas metade da quantia foi paga até o momento.
Léo Pereira e Tainá são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Atualmente, Tainá é casada com o jogador Éder Militão, ex-namorado de Karoline Lima. A modelo, por sua vez, mantém relacionamento com Léo Pereira. Militão e Karoline são pais de Cecília, de 3 anos.
