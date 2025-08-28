Zagueiro do Flamengo, L - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/08/2025 21:48 | Atualizado 28/08/2025 21:55

Rio - O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira se pronunciou nesta quinta-feira (28) após notícias sobre um suposto atraso no pagamento de pensão alimentícia. Em nota, o atleta negou a informação e garantiu que cumpre regularmente suas responsabilidades com os filhos Matteo e Helena, frutos de seu relacionamento com a ex-companheira Tainá Castro.