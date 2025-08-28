Luma de Oliveira compartilha ensaio antigo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 17:10 | Atualizado 28/08/2025 17:11

Rio - Aos 60 anos, Luma de Oliveira surpreendeu os seguidores ao abrir o baú de memórias nesta quinta-feira (28). A ex-modelo, atriz e empresária compartilhou cliques antigos em que aparece fazendo topless, usando apenas uma canga amarela na cintura.

Na legenda, Luma explicou o contexto do ensaio e revelou um pouco da sua rotina de preparação para o Carnaval. “Era uma matéria em que eu contava como eram meus treinos para desfilar. Eu corria na parte fofa da areia da praia para ter fôlego de atravessar a Avenida tranquilamente e, de ‘brinde’, ainda ficava com o corpo em forma (pelo menos eu achava) e podia comer de tudo!”, escreveu.



Ela também relembrou que, no dia do ensaio, estava acompanhada dos filhos Thor, hoje com 34 anos, e Olin, de 29, frutos de seu antigo casamento com o empresário Eike Batista, que já figurou entre os homens mais ricos do mundo. “Naquele dia, meus filhos também estavam na Ilha de Caras, enquanto o querido Dario Zallis me fotografava”, recordou.



"Minha rainha", disse Sabrina Sato. "Continua tão linda, charmosa e gatíssima desde aquela época. Eita, que genética maravilhosa", disse um fã.