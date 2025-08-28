Influenciadora Juliana Ferrari é hospitalizada ao sofrer infecção no bumbum por hidrogel - Reprodução de vídeo / Instagram

Influenciadora Juliana Ferrari é hospitalizada ao sofrer infecção no bumbum por hidrogelReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/08/2025 10:41

Rio - Juliana Ferrari foi internada em um hospital após sentir fortes dores no bumbum. Em entrevista ao "Camarote da Fofoca", da TV Leo Dias, nesta quarta-feira (27), a influenciadora digital contou que está com infecção urinária e nos glúteos devido ao uso de hidrogel e silicone industrial. Grávida de 5 meses do quinto filho, ela está em casa, esperando resultado dos exames de ressonância, para saber se fará cirurgia - para retirada das substâncias proibidas pela Anvisa para fins estéticos - ou não.

"Estou em casa já. A médica me dispensou porque tínhamos feito ressonância e agora estamos esperando o resultado para saber como vamos proceder. Porque o problema maior é a questão da gravidez. Estou grávida de 5 meses", disse ela, ao contar o que sentiu antes de procurar atendimento médico:

"Senti umas dores bem fortes. Por causa do hidrogel, já venho sentindo dores há muito tempo, eu sempre falo sobre o hidrogel. E aí, falei: 'É melhor eu ir [ao médico], está bem quente a área. "Na hora que expliquei a situação do hidrogel, gerou um alerta. Até por causa da gravidez. E aí, fizemos vários exames e deu os pontos de infecções, que são normais por causa do hidrogel".

"Mas deu uma infecção na urina também, que é perigoso. E aí, a gente descobriu que deve ser por causa dos 'pontinhos' de hidrogel. devido a isso, eles falara que talvez deveria fazer a operação para retirada. Que é uma cirurgia que estou há tempos estou relutando para não fazer, porque morro de medo", relatou ela.



Em seguida, contou que os procedimentos iniciaram há muitos anos, e, que, além de hidrogel, também foi aplicado silicone industrial. "15 anos atrás em São Paulo, eu fiz as primeiras aplicações. A gente não tinha tanto conhecimento naquela época. Não foi nem hidrogel, na época foi aplicação de silicone industrial que a primeira pessoa fez em mim. Não tirei nada", falou ela, que citou o caso da amiga Lygia Fazio, que morreu em maio de 2023, devido complicações causadas por aplicações dessas substâncias:



"Teve uma amiga minha que teve um caso bem complicado, foi da Lydia Fazio. Ela colocou com a mesma pessoa que eu, que era de São Paulo. [Ele] se passava por enfermeiro e fazia essas aplicações totalmente ilegais dentro de um hotel. A gente deitada, amarrava uma cordinha e ele aplicava. Depois que eu fui descobrir. Tanto que ela veio a óbito", lamentou.



Em seguida, Juju falou que acha que o mesmo homem também fez aplicações em Andressa Urach. Em 2014, a ex-"A Fazenda", da Record, foi internada em estado grave devido infecção na coxa causada por hidrogel:

"Eu acho que a Urach também fez aplicações com essa pessoa em São Paulo. No Rio de Janeiro também teve uma pessoa que eu fiz as aplicações de hidrogel, também tudo ilegal. Nada dentro de clínica, tudo em hotel e naquela loucura para ter o bumbum perfeito e aumentar e a gente não ligava para nada e ia fazendo".

"No começo, ficou lindo. Depois de uns 5 ou 6 anos começaram manchas escuras e muita dor", falou ela, ao relatar que já gastou R$ 500 mil em tratamentos para tentar minimizar os efeitos. A influenciadora disse que busca métodos alternativos devido o medo de fazer a cirurgia para retirar as substâncias, porque atualmente não existe médicos especializados na área".



"A infecção pode gerar um parto prematuro. Então essa é a nossa preocupação agora, porque o parto prematuro de 5 meses ninguém vai querer fazer. Temos que ver se a infecção não vai passar disso. Isso vai sair na ressonância. Mas se tiver que fazer a retirada [do hidrogel e silicone industrial], ela [médica] prefere", disse a influenciadora digital.



"Mas se der para controlar a infecção... porque primeiro vamos cuidar da de urina, para ver se cessa. Se acabar, a gente não precisa fazer a retirada e mantém, porque a questão da aparência já vem de muito tempo. Então, venho contornando. Mas da saúde não tem o que fazer. Se tiver que retirar, vamos retirar", que está tomando antibiótico e produtos para tirar dor. Por conta da gravidez, ela contou que não são todos os remédios que pode usar.

Além disso, está usando curativos no bumbum: "Porque esse hidrogel começa a ser expelido e forma buraquinhos que sai o gel. Já teve cirurgia plásticas que fez furinhos, porque a pele fica muito fina", revelou a influenciadora digital.



Carta aberta nas redes sociais

Nas redes sociais, fez uma carta aberta em que demonstrou arrependimento por colocar as substâncias. Juliana também fez um alerta: "É muito perigoso. Não coloquem nenhum tipo de produto que vocês não tenham conhecimento, que realmente seja algo liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Que seja algo realmente seguro. Eu tenho quatro filhos, estou grávida de 5 meses e venho alertar para que não façam isso. Eu fico de exemplo".

Juliana Ferrari e Andressa Urach

Vale lembrar que em outubro de 2024, Juliana e Andressa se envolveram em uma briga. Durante a discussão, Andressa cuspiu no rosto de Juju, que retribuiu com uma de taça de vidro no rosto da modelo, causando ferimentos que exigiram pontos cirúrgicos. Após troca de farpas, a paz entre as loiras foi selada em maio deste ano, quando a influenciadora visitou Urach, internada em um hospital com pneumonia.