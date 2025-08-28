Malu Galli esclarece rumores sobre encontro com fãs de Vale Tudoreprodução Instagram
"Eu vi que não para de reproduzir o vídeo meu na rua, dizendo com uma legenda de que eu fui hostilizada, de que fãs vieram me contestar, contestar a novela", relatou.
Segundo Malu, enquanto posava para as fotos, algumas pessoas se aproximaram para conversar e demonstrar carinho pelo trabalho. "Várias pessoas muito legais pararam para falar comigo, brincar comigo. Eu fiz várias selfies, eram fãs da novela e eles estavam brincando, falando 'Tia Celina não briga com a Raquel'", contou a atriz.
Vídeo fora de contexto
A repercussão do registro, segundo a atriz, ocorreu porque alguém publicou um trecho descontextualizado da conversa. A legenda sugeria uma hostilidade inexistente.
"Era uma situação deliciosa, foi um ensaio muito alto astral, foi um papo muito legal que eu tive com as pessoas ali na rua. Pude sentir a temperatura das pessoas em relação à novela, saí de lá super feliz", destacou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.