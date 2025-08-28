Malu Galli esclarece rumores sobre encontro com fãs de Vale Tudo - reprodução Instagram

Publicado 28/08/2025 23:01 | Atualizado 28/08/2025 23:04

Rio - Malu Galli utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para comentar sobre o vídeo que circulou na internet, sugerindo que fãs da novela Vale Tudo a teriam hostilizado na rua. A atriz rejeitou essa versão e explicou que o episódio aconteceu durante um ensaio fotográfico.

"Eu vi que não para de reproduzir o vídeo meu na rua, dizendo com uma legenda de que eu fui hostilizada, de que fãs vieram me contestar, contestar a novela", relatou.Segundo Malu, enquanto posava para as fotos, algumas pessoas se aproximaram para conversar e demonstrar carinho pelo trabalho. "Várias pessoas muito legais pararam para falar comigo, brincar comigo. Eu fiz várias selfies, eram fãs da novela e eles estavam brincando, falando 'Tia Celina não briga com a Raquel'", contou a atriz.A repercussão do registro, segundo a atriz, ocorreu porque alguém publicou um trecho descontextualizado da conversa. A legenda sugeria uma hostilidade inexistente."Era uma situação deliciosa, foi um ensaio muito alto astral, foi um papo muito legal que eu tive com as pessoas ali na rua. Pude sentir a temperatura das pessoas em relação à novela, saí de lá super feliz", destacou.