Cátia Fonseca experimenta marmita saudável de Gracyanne BarbosaReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2025 11:00

Rio - Cátia Fonseca, 56 anos, aproveitou uma pausa nos ensaios da "Dança dos Famosos" para experimentar a marmita fitness de Gracyanne Barbosa, 41, que também está no elenco do quadro do "Domingão com Huck".

Nesta quinta-feira (28), a apresentadora postou um vídeo no Instagram mostrando o momento em que prova uma omelete com whey protein feito pela musa fitness.



A apresentadora comentou que tinha almoçado quatro mini coxinhas e encontrou Gracyanne com as marmitas cheias de ovos.



"Inclusive o ovo do Hulk, já comi", disse ela explicando que o apelido é porque o alimento estava acompanhado de couve.



Em seguida, ela abriu um pote com uma omelete doce de whey protein e deu um pouco para Cátia provar



"Como é que vai dançar com quatro coxinhas?", questionou a ex de Belo. "Eu estava com vergonha de convidar porque ela só faz receitas com chefs, mas ela é tão maravilhosa", completou.