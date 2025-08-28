Cátia Fonseca experimenta marmita saudável de Gracyanne BarbosaReprodução/Instagram
Nesta quinta-feira (28), a apresentadora postou um vídeo no Instagram mostrando o momento em que prova uma omelete com whey protein feito pela musa fitness.
A apresentadora comentou que tinha almoçado quatro mini coxinhas e encontrou Gracyanne com as marmitas cheias de ovos.
"Inclusive o ovo do Hulk, já comi", disse ela explicando que o apelido é porque o alimento estava acompanhado de couve.
Em seguida, ela abriu um pote com uma omelete doce de whey protein e deu um pouco para Cátia provar
"É bom, parece panqueca! É bom demais, preciso das suas receitas", pediu.
