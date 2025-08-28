Silvio Santos e Tiago Abravanel - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 16:27

Rio - No "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, desta quinta-feira (28), Tiago Abravanel, de 37 anos, falou sobre a possibilidade de interpretar o avô, Silvio Santos, em alguma produção audiovisual. O apresentador morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.

"Já me perguntaram se eu viveria o meu avô. Eu acho que não tenho perfil, acho difícil. Não sei, não me vejo fazendo meu avô. Mas sempre interpretar alguém que já existiu é um desafio porque a gente tem uma referência", afirmou o ator, que ganhou projeção nacional ao interpretar Tim Maia no teatro.

Na mesma data, o público conheceu o trailer do longa Silvio Santos Vem Aí, que estreia em 20 de novembro nos cinemas. A produção é protagonizada por Leandro Hassum e Manu Gavassi, com direção de Cris D’Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino.