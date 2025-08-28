Duda Nagle se declara para a namorada, Mariane Heller - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 17:55

Rio - Duda Nagle, de 41 anos, celebrou o aniversário da namorada, Mariane Heller, nesta quinta-feira (28). A nutricionista completou 32 anos e recebeu uma homenagem do ator nas redes sociais.

"Feliz aniversário! Sou um felizardo por te ter ao meu lado (risos). Te desejo muito amor, saúde, sorte e muitos anos de vida”, escreveu Nagle em uma publicação acompanhada por uma foto do casal.

Mariane respondeu à declaração nos comentários. "Ahhhh! Obrigada meu felizardo! Eu sou muito felizarda mesmo! (risos)", disse.

Esse é o primeiro relacionamento de Duda após o término com a empresária e corretora de imóveis de luxo Michele Balsamão Morais, em abril de 2024.

Sabrina Sato, ex-mulher do ator e mãe de sua filha, Zoe, de 6 anos, também demonstrou apoio ao casal. Após Mariane compartilhar registros de uma viagem a Porto Alegre há alguns dias, que incluíam cliques ao lado de Duda, a apresentadora comentou: "Linda e feliz da vida!", junto a um emoji de coração.

Duda e Sabrina ficaram juntos por cerca de sete anos e anunciaram a separação em 2023. Atualmente, a apresentadora é casada com o ator Nicolas Prattes.