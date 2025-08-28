Duda Nagle se declara para a namorada, Mariane HellerReprodução / Instagram
Duda Nagle se declara para a namorada, Mariane Heller, em aniversário
Ator destacou a felicidade de ter a nutricionista ao seu lado
Malu Galli esclarece rumores sobre encontro com fãs de 'Vale Tudo'
Atriz afirmou que situação foi amistosa e negou ter sido hostilizada
Cissa Guimarães agradece apoio após morte da irmã e faz desabafo nas redes sociais
Apresentadora compartilhou mensagem sobre despedida de Bali Pinheiro Guimarães
Léo Pereira rebate acusações de Tainá Castro e nega atraso em pensão alimentícia
Zagueiro do Flamengo afirmou que cumpre suas obrigações financeiras com os filhos e contestou informações divulgadas sobre disputa judicial
Gabriel Medina e Isabella Arantes assumem relacionamento em viagem à Bahia
Modelo é ex-noiva de Zé Felipe
Samara Felippo defende Camila Pitanga e relata racismo vivido pela filha em escola
Atriz falou sobre identidade racial das filhas e criticou ataques sofridos por colega de profissão
Luan Santana retorna ao Brasil e compartilha foto com Jade Magalhães e a filha
Família estava em Portugal devido a agenda de shows do cantor
