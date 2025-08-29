Matéria Salva!

Ana Castela reúne grandes artistas em gravação de audiovisual
Celebridades

Ana Castela reúne grandes artistas em gravação de audiovisual

Zezé di Camargo e Luciano, Roberta Miranda e Sérgio Reis foram algumas das participações especiais

O Dia
Rio - Ana Castela, de 21 anos, gravou o novo projeto audiovisual, intitulado "Minha Herança – Rodeio", na Festa do Peão de Barretos, nesta quinta-feira (28), e reuniu grandes nomes da música. Zezé di Camargo e Luciano, Sula Miranda, Lourenço e Lourival, Roberta Miranda, Teodoro e Sampaio e Sérgio Reis subiram ao palco e dividiram os vocais com a Boiadeira. 
Roberta entoou "Vai com Deus" com Ana, e fez um solo de "A majestade, o sabiá".  Neste momento, a artista foi às lágrimas. "Foi lindo, momento maravilhoso. Nem eu sabia que ia me emocionar tanto", afirmou ela no Instagram Stories. 
Ana cantou "Franguinho na panela", com Lourenço e Lourival, "Rédeas do Possante" ao lado de Sula, "Se a casa cair", com a dupla Teodoro e Sampaio, e emocionou com "Romaria" acompanhada de Sérgio Reis. Na inédita "Hoje lembrei de você", a Boiadeira chamou os avós ao palco para homenageá-los.
