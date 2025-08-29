Vídeo em que Lucas Jagger aparece desconfortável entre Can Yaman e Michele Marrone volta a viralizar nas redes sociaisReprodução de vídeo / Instagram
Filho de Luciana Gimenez volta a detonar Can Yaman e Michele Marrone: 'Dois idiotas'
Vídeo em que Lucas aparece desconfortável entre os atores durante desfile da Dolce & Gabbana viralizou outra vez; confira
Filho de Luciana Gimenez volta a detonar Can Yaman e Michele Marrone: 'Dois idiotas'
Vídeo em que Lucas aparece desconfortável entre os atores durante desfile da Dolce & Gabbana viralizou outra vez; confira
Humberto Carrão faz aniversário e recebe homenagens de atores da novela 'Vale Tudo'
Intérprete de Afonso Roitman no folhetim da TV Globo completou 34 anos, nesta quinta-feira (28)
Ana Castela reúne grandes artistas em gravação de audiovisual
Zezé di Camargo e Luciano, Roberta Miranda e Sérgio Reis foram algumas das participações especiais
Luana Piovani dá resposta afiada ao ser convidada para 'A Fazenda'
Rodrigo Carelli disparou: 'Tentei só uma vez'
Em meio à demência, ator Bruce Willis recebe assistência diária em novo lar adaptado
Mulher do artista, Emma Heming Willis, deu detalhes sobre a mudança de casa: 'Ele iria querer isso pelas nossas filhas'
Carolina Ferraz, Fernanda Lima e mais famosos prestigiam jantar beneficente pela Amazônia
Evento contou com apresentações de indígenas e mais artistas, como o cantor Criolo, em São Paulo, nesta quinta-feira (28)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.