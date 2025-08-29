Vídeo em que Lucas Jagger aparece desconfortável entre Can Yaman e Michele Marrone volta a viralizar nas redes sociaisReprodução de vídeo / Instagram

Rio - Lucas Jagger detonou novamente Michele Marrone e Can Yaman, ao compartilhar nas redes sociais, nesta quinta-feira (28), um vídeo em que aparece desconfortável ao lado dos atores em um desfile da Dolce & Gabbana. No registro, o filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger está sentado na primeira fileira no meio dos artistas, que conversam entre si, sem interagir com ele.
Vídeo em que Lucas Jagger aparece desconfortável entre Can Yaman e Michele Marrone volta a viralizar nas redes sociais - Reprodução de vídeo / Instagram
"Eu adoro quando as páginas do 'redpill' postam isso sobre esses dois idiotas", disparou, ao repostar o vídeo que voltou a viralizar. O termo citado por ele faz referência ao movimento chamado "masculinidade dominante". Lucas compartilhou a publicação de uma conta do Instagram que atribuiu a atitude de Michele e Can à sua "linguagem corporal reservada e hesitante":
"Por isso ele é socialmente minimizado. É isso que acontece quando não reivindicamos nosso espaço. Desaparecemos em segundo plano, não porque sejamos menos dignos, mas porque nossa energia sussurra em vez de falar", disse o post.
O italiano Michele Morrone ficou conhecido como o protagonista do filme "365 Dias" (2020). Já Can, natural da Turquia, ganhou fama ao estrelar a série "El Turco".
Entenda
O vídeo, que voltou a viralizar, repercutiu em maio deste ano. Após o registro circular nas redes, Lucas se manifestou, ao responder um post sobre ele não ter "presença".
"Agora vou falar a real. Eu estava no desfile porque um amigo meu fazia parte da equipe de design dessa coleção e, por acaso, me colocaram no meio desses dois. Eu achei eles mal-educados não só por falarem por cima de mim, mas também porque nem ao menos me cumprimentaram", disse Lucas, na ocasião.
"Eu não iria fazer igual e marcar 'presença' porque não é da minha personalidade fazer isso e deixar o outro desconfortável, mas depois disso, troquei de lugar e curti o desfile tranquilo. E ainda achei o vídeo muito bom", concluiu o jovem.