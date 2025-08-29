Vídeo em que Lucas Jagger aparece desconfortável entre Can Yaman e Michele Marrone volta a viralizar nas redes sociais - Reprodução de vídeo / Instagram

Vídeo em que Lucas Jagger aparece desconfortável entre Can Yaman e Michele Marrone volta a viralizar nas redes sociaisReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/08/2025 10:12

Rio - Lucas Jagger detonou novamente Michele Marrone e Can Yaman, ao compartilhar nas redes sociais, nesta quinta-feira (28), um vídeo em que aparece desconfortável ao lado dos atores em um desfile da Dolce & Gabbana. No registro, o filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger está sentado na primeira fileira no meio dos artistas, que conversam entre si, sem interagir com ele.

fotogaleria

"Eu adoro quando as páginas do 'redpill' postam isso sobre esses dois idiotas", disparou, ao repostar o vídeo que voltou a viralizar. O termo citado por ele faz referência ao movimento chamado "masculinidade dominante". Lucas compartilhou a publicação de uma conta do Instagram que atribuiu a atitude de Michele e Can à sua "linguagem corporal reservada e hesitante":

"Por isso ele é socialmente minimizado. É isso que acontece quando não reivindicamos nosso espaço. Desaparecemos em segundo plano, não porque sejamos menos dignos, mas porque nossa energia sussurra em vez de falar", disse o post.

O italiano Michele Morrone ficou conhecido como o protagonista do filme "365 Dias" (2020). Já Can, natural da Turquia, ganhou fama ao estrelar a série "El Turco".

Entenda

O vídeo, que voltou a viralizar, repercutiu em maio deste ano. Após o registro circular nas redes, Lucas se manifestou, ao responder um post sobre ele não ter "presença".

"Agora vou falar a real. Eu estava no desfile porque um amigo meu fazia parte da equipe de design dessa coleção e, por acaso, me colocaram no meio desses dois. Eu achei eles mal-educados não só por falarem por cima de mim, mas também porque nem ao menos me cumprimentaram", disse Lucas, na ocasião.



"Eu não iria fazer igual e marcar 'presença' porque não é da minha personalidade fazer isso e deixar o outro desconfortável, mas depois disso, troquei de lugar e curti o desfile tranquilo. E ainda achei o vídeo muito bom", concluiu o jovem.

