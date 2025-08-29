Lore Improta exibe boa forma ao lado de Léo Santana durante passeio em CapriReprodução /Instagram
Em um compilado de fotos publicado no Instagram, Lore chamou atenção pela boa forma durante um passeio de lancha. Na legenda, a dançarina resumiu o momento: “que dia feliz”.
O casal, que costuma dividir momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores, escolheu o destino paradisíaco para curtir a temporada de verão europeu.
