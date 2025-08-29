Lore Improta exibe boa forma ao lado de Léo Santana durante passeio em CapriReprodução /Instagram

Rio - Lore Improta compartilhou registros de suas férias na Itália. Ao lado do marido, o cantor Léo Santana, e de amigos, ela aproveita dias de descanso em Capri, uma das ilhas mais famosas do país europeu.
Em um compilado de fotos publicado no Instagram, Lore chamou atenção pela boa forma durante um passeio de lancha. Na legenda, a dançarina resumiu o momento: “que dia feliz”.

O casal, que costuma dividir momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores, escolheu o destino paradisíaco para curtir a temporada de verão europeu.