Lore Improta exibe boa forma ao lado de Léo Santana durante passeio em Capri - Reprodução /Instagram

Publicado 29/08/2025 13:00

Rio - Lore Improta compartilhou registros de suas férias na Itália. Ao lado do marido, o cantor Léo Santana, e de amigos, ela aproveita dias de descanso em Capri, uma das ilhas mais famosas do país europeu.