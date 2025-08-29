Neymar posta vídeo de Mavie brincando com seu cabelo - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 15:52

Rio - Neymar registrou um momento descontraído com a filha caçula, Mavie, de 1 ano e 9 meses. No vídeo, a menina aparece mexendo no cabelo do pai com uma escova. Ao ser questionada pelo jogador sobre o que "o papai tem?", a pequena surpreendeu ao responder "piolho", e arrancou gargalhadas do atacante do Santos e da Seleção Brasileira.

Mavie é fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi. Além dela, o atleta também é pai de Helena, filha de Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas. O adolescente completou 14 anos no último domingo (24).

Na data, Neymar publicou um vídeo com registros da trajetória do primogênito e escreveu uma mensagem de carinho. "Davizinho, meu filhão... PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que Ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e, mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01”, completou.