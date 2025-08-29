Ivete Sangalo postou selfie no Instagram de Marcelo, de 15 anos - reprodução Instagram

Rio - Ivete Sangalo compartilhou uma selfie no perfil do filho, Marcelo, de 15 anos, nesta sexta-feira (29). A atitude fez internautas especularem que a cantora quis mostrar que o adolescente tem acompanhamento de adultos em suas redes sociais.

A publicação surgiu um dia depois de um jornalista comentar com Ivete que Marcelo estaria "arrasando corações" e perguntar se ela se sentia preparada para ser sogra.A postagem dividiu opiniões. Enquanto alguns admiradores acreditaram que se tratava de um engano, outros enxergaram um recado da cantora para evitar situações de assédio contra o filho. "Postando errado uma porr*. Postou certo para mostrar que o 'insta' dele é monitorado e que é um menor de idade. Recado dado", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).Outro internauta destacou: "Estão normalizando assediar um menor de idade? Certa está a mãe em monitorar a rede social do filho!". A publicação ultrapassou um milhão de visualizações e recebeu mais de 77 mil reações.O episódio também repercutiu após a abordagem de um repórter, que perguntou à cantora sobre o "sucesso" de Marcelo com as meninas. O comentário teria motivado a publicação no perfil do adolescente, segundo fãs."Todo mundo perguntando. Marcelo está arrasando os corações das meninas. Está preparada para ser sogra?", disse o jornalista. Visivelmente incomodada, Ivete rebateu: "Quem está perguntando? [...] Eu não estou preparada para perguntas assim como a sua, imagina para ser sogra".A declaração gerou debates sobre a exposição de menores na mídia. "Pauta do mês: adultização e exposição de crianças/adolescentes e o repórter do programa de fofoca fazendo pergunta sobre a vida íntima de um adolescente de 16 anos pra mãe. Juro, que gente sem um pingo de bom senso e vergonha na cara", opinou um usuário das redes.