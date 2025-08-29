Ivete Sangalo postou selfie no Instagram de Marcelo, de 15 anosreprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ivete Sangalo compartilhou uma selfie no perfil do filho, Marcelo, de 15 anos, nesta sexta-feira (29). A atitude fez internautas especularem que a cantora quis mostrar que o adolescente tem acompanhamento de adultos em suas redes sociais.
fotogaleria
Ivete Sangalo publica foto no perfil do filho - reprodução Instagram
Ivete Sangalo postou selfie no Instagram de Marcelo, de 15 anos - reprodução Instagram


A publicação surgiu um dia depois de um jornalista comentar com Ivete que Marcelo estaria "arrasando corações" e perguntar se ela se sentia preparada para ser sogra.

A postagem dividiu opiniões. Enquanto alguns admiradores acreditaram que se tratava de um engano, outros enxergaram um recado da cantora para evitar situações de assédio contra o filho. "Postando errado uma porr*. Postou certo para mostrar que o 'insta' dele é monitorado e que é um menor de idade. Recado dado", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Outro internauta destacou: "Estão normalizando assediar um menor de idade? Certa está a mãe em monitorar a rede social do filho!". A publicação ultrapassou um milhão de visualizações e recebeu mais de 77 mil reações.

Repercussão após comentário de jornalista

O episódio também repercutiu após a abordagem de um repórter, que perguntou à cantora sobre o "sucesso" de Marcelo com as meninas. O comentário teria motivado a publicação no perfil do adolescente, segundo fãs.

"Todo mundo perguntando. Marcelo está arrasando os corações das meninas. Está preparada para ser sogra?", disse o jornalista. Visivelmente incomodada, Ivete rebateu: "Quem está perguntando? [...] Eu não estou preparada para perguntas assim como a sua, imagina para ser sogra".

A declaração gerou debates sobre a exposição de menores na mídia. "Pauta do mês: adultização e exposição de crianças/adolescentes e o repórter do programa de fofoca fazendo pergunta sobre a vida íntima de um adolescente de 16 anos pra mãe. Juro, que gente sem um pingo de bom senso e vergonha na cara", opinou um usuário das redes.