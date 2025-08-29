MC Mirella explica relacionamento com Dynho Alves - Reprodução / Instagram

MC Mirella explica relacionamento com Dynho AlvesReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 16:42

Rio - MC Mirella, de 27 anos, falou abertamente sobre o relacionamento com Dynho Alves, pai de sua filha Serena. Em entrevista aos influenciadores Rico Melquiades e Apoline, a cantora afirmou que a relação é “acordada” e baseada em conversas sobre liberdade entre os dois.

"O meu relacionamento com o Dynho, ele é acordado. Então, tipo assim, se tem vontade de fazer alguma coisa, é o que a gente conversa sempre, se tem vontade de fazer alguma coisa é pra chegar, conversar. E aí, enfim, vai saber o que você vai fazer. Se vai deixar eu fazer ou não. Ah, não, então vamos terminar e seguir desse jeito. Obviamente, a gente não chegou ainda nesse ponto. É um exemplo", explicou.

Rico questionou se Mirella poderia ficar com outra pessoa em determinadas situações. "Você achou alguém aqui gatinho, bonitinho e você ficou com vontade de ficar, você vai lá e fala: 'Dynho, tô com vontade de ficar com fulano'. Aí, se ele falar: 'Pode ficar'. Aí você fica?", perguntou. "Sim, aí ele vai ter um voucher também, que ele vai poder usar", respondeu a artista.

Mirella e Dynho oficializaram a união em fevereiro de 2021, mas a cantora deu entrada no divórcio menos de um ano depois. Após uma separação conturbada, o casal reatou em abril de 2023 e, no mesmo ano, recebeu a primeira filha, Serena.