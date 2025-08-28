Tati Machado volta ao Mais Você em setembroMauricio Fidalgo/Globo
“Vou voltar pra TV dia 8/9 com a missão de cobrir as férias da Ana Maria Braga. Muito feliz e honrada. Espero, de verdade, deixar todos orgulhosos. Obrigada”, escreveu a apresentadora, que também publicou um vídeo emocionado.
No registro, ela destacou o significado desse retorno: “Estou muito feliz de voltar, e voltar para o lugar que sinto que é casa, que me acolhe. Muito feliz de ter essa responsabilidade que é muito grande. Estou muito emocionada.”
O retorno acontece após um dos momentos mais delicados da vida pessoal da apresentadora. Em maio deste ano, Tati perdeu o filho Rael na reta final da gestação, no oitavo mês, quando foi constatada a ausência de batimentos cardíacos.
Agora, prestes a reassumir a rotina de programas ao vivo, Tati ressaltou o apoio que recebeu no período difícil: “Me sinto muito acolhida por todo mundo, todos vocês que estão aqui, pela empresa que trabalho, nesse momento tão difícil que tenho passado junto com minha família. Voltar dessa maneira dá um quentinho no coração, uma felicidade inexplicável.”
