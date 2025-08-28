Tati Machado volta ao Mais Você em setembro - Mauricio Fidalgo/Globo

Rio - A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para compartilhar com o público a data de sua volta ao trabalho. Após um período de afastamento desde que perdeu seu filho, em maio, Tati confirmou que retorna às telinhas no dia 8 de setembro, quando assumirá o comando do "Mais Você" , da TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga.

“Vou voltar pra TV dia 8/9 com a missão de cobrir as férias da Ana Maria Braga. Muito feliz e honrada. Espero, de verdade, deixar todos orgulhosos. Obrigada”, escreveu a apresentadora, que também publicou um vídeo emocionado.



No registro, ela destacou o significado desse retorno: "Estou muito feliz de voltar, e voltar para o lugar que sinto que é casa, que me acolhe. Muito feliz de ter essa responsabilidade que é muito grande. Estou muito emocionada."

Volta ao 'Saia Justa'

Além do matinal da Globo, Tati também confirmou sua reestreia no "Saia Justa", do GNT, no dia 10 de setembro. “Se uma notícia já é boa, duas é ainda melhor. A Ana ainda contou que dia 10 eu volto para o 'Saia Justa', no GNT, o programa está ao vivo e vou me juntar a Eliana, Bela, Erika e, agora, a Juliette também. Muito feliz de voltar dessa forma.”



O retorno acontece após um dos momentos mais delicados da vida pessoal da apresentadora. Em maio deste ano, Tati perdeu o filho Rael na reta final da gestação, no oitavo mês, quando foi constatada a ausência de batimentos cardíacos.

Em julho, Tati chegou a fazer uma participação especial no "Mais Você" e viveu um reencontro emocionante com Ana Maria Braga, oportunidade em que falou sobre o processo de luto e a importância do tempo de afastamento.



Agora, prestes a reassumir a rotina de programas ao vivo, Tati ressaltou o apoio que recebeu no período difícil: “Me sinto muito acolhida por todo mundo, todos vocês que estão aqui, pela empresa que trabalho, nesse momento tão difícil que tenho passado junto com minha família. Voltar dessa maneira dá um quentinho no coração, uma felicidade inexplicável.”

