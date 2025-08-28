Xavier (Otavio Muller), Galego Fernandez (Chico Diaz), Leila Fernandez (Juliana Paes) e Santiago Fernandez (Henrique Barreira) - Aline Arruda / Netflix

Publicado 28/08/2025 12:53

Rio - A Netflix divulgou, na manhã desta quinta-feira (28), as primeiras imagens da série "Os Donos do Jogo", que promete transportar o público para os jogos de azar do Rio. O elenco estrelado conta com Juliana Paes, André Lamoglia, Otavio Muller, Chico Diaz, Mel Maia e mais artistas. As imagens inéditas apresentaram as quatro famílias centrais e rivais, que disputam o controle do império da contravenção.

Família Moraes

Membro da Família Moraes, Profeta (André Lamoglia) é o nome da vez. Do interior do Rio de Janeiro, ele é filho de Nélio (Adriano Garib) e irmão de Nelinho (Pedro Lamin) e Esqueleto (Ruan Aguiar), o qual tem como grande aliado, Sombra (Igor Fernandez). Estrategista nato e dono de uma lábia envolvente, ele ascende rapidamente no submundo da contravenção, buscando conquistar seu espaço na alta cúpula e chamando a atenção das demais famílias, no amor e no jogo.

Família Guerra

Parte da cúpula graças ao visionário, e já debilitado Jorge (Roberto Pirillo), a Família Guerra simboliza a nova geração que busca modernizar o jogo do bicho às custas de muita rivalidade, inclusive entre seus membros. Búfalo (Xamã) assume os negócios com ambições ousadas e é apoiado diretamente por sua mulher, Suzana (Giullia Buscaccio). Já a irmã dela, Mirna Guerra (Mel Maia), tem outros planos para os negócios da família e não medirá esforços para conquistar o poder.

Família Fernandez

Comandada pelo capo Galego Fernandez (Chico Diaz), a Família Fernandez representa a velha-guarda da contravenção, com todas as suas tradições e conquistas. Ao lado da mulher, Leila (Juliana Paes), do filho, Santiago (Henrique Barreira), e do irmão, Xavier (Otavio Muller), o clã tenta manter o poder a todo custo, mesmo diante das ameaças crescentes e dos segredos que vêm tanto de fora quanto de dentro de casa.

Família Saad

Depois de cair em uma emboscada e ser preso antes mesmo de assumir os negócios da Família Saad, o herdeiro Renzo (Bruno Mazzeo) aguarda a chance de retomada, enquanto seu tio, Marcinho (Tuca Andrada), assume, temporariamente, o comando intermediando suas decisões junto à cúpula, onde tem forte influência.