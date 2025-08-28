Odete (Debora Bloch) está apaixonada por César (Cauã Reymond) Globo/ Gabriel Vaguel
Vale Tudo: Odete Roitman surpreende ao pedir César em casamento
Bilionária tomará a decisão após receber fotos de Maria de Fátima
Vídeo! Emocionadas, Erika Januza e Duda Santos desabafam sobre relacionamentos tóxicos
Assunto 'love bombing' foi abordado no 'Saia Justa', nesta quarta-feira (27)
'Vale Tudo': Raquel confronta Fátima após pedido de ajuda
Cozinheira rejeita chantagem emocional e relembra erros da filha
'Vale Tudo': Afonso descobre leucemia e recebe notícia da paternidade
Personagem enfrenta diagnóstico grave e encontra em Solange um novo motivo para lutar
'Dona de Mim': Danilo acusa Marlon de corrupção e o confronta por extorsão
Personagem acredita que o amigo atua ao lado de Palmeira em esquema de cobrança ilegal
'Êta Mundo Melhor!': Estela rejeita pedido de perdão de Celso
Personagem decide se declarar para a namorada, mas recebe resposta inesperada
