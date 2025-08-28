Odete (Debora Bloch) está apaixonada por César (Cauã Reymond) - Globo/ Gabriel Vaguel

Publicado 28/08/2025 11:48 | Atualizado 28/08/2025 11:50

Rio - Nos próximos capítulos de “Vale Tudo", Odete Roitman (Débora Bloch) não esconde que está apaixonada e surpreenderá César (Cauã Reymond) com um pedido de casamento.

A bilionária, conhecida por sua personalidade dominadora e que adora se aventurar com homens mais jovens, vê em César mais do que um aliado: enxerga a possibilidade de consolidar sua influência em um relacionamento formal.

O pedido acontecerá depois que Maria de Fátima (Bella Campos) envia fotos para a ex-sogra de momentos íntimos entre ela e o amante. César contará para a filha de Raquel (Taís Araújo) que as imagens que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento.

E mesmo diante do drama familiar com Afonso (Humberto Carrão) enfrentando o tratamento de uma leucemia, no capítulo previsto para ir ao ar no dia 6 de setembro, Odete decide fazer um encontro em família e convoca o filho. Ela chegará à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Vale lembrar que, no remake, a autora Manuela Dias já adiantou que não pretende repetir à risca os rumos do enredo original. Mudanças sutis, e outras bastante ousadas, devem atualizar o clássico, exibido pela primeira vez em 1988.

