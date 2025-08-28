Lollapalooza - Reprodução / Instagram

LollapaloozaReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 15:39

Rio - O Lollapalooza Brasil divulgou, nesta quinta-feira (28), a lista completa de atrações para a edição de 2026. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e reúne 71 artistas, sendo 17 estreantes no país, 38 nacionais e 33 internacionais.

fotogaleria

Entre os headliners estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex. Entre os headliners estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex.

Os ingressos de três dias já estão disponíveis para compra pelo site do Ticketmaster, com valores entre R$ 1.077 e R$ 5.254, variando de acordo com o setor e a modalidade. As entradas diárias ainda não foram liberadas.