LollapaloozaReprodução / Instagram
Entre os headliners estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex.
Lollapalooza anuncia atrações para 2026; veja
Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator e Chappell Roan são os headliners do festival
Fernanda Torres revela período em que viveu em casa separada do marido, Andrucha Waddington
Atriz explicou o motivo da decisão
Protagonizado por Leandro Hassum e Manu Gavassi, 'Silvio Santos Vem Aí' ganha trailer; assista
Regiane Alves, Marcelo Laham, Gabriel Godoy e Hugo Bonemer também integram o elenco do longa
Tati Machado volta à Globo em setembro e vai cobrir as férias de Ana Maria no 'Mais Você'
Apresentadora também retorna ao 'Saia Justa' do GNT
Repórter da Record é agredida por policial durante cobertura de acidente
Caso aconteceu em Cuiabá e agressor alegou que sofre de problemas psicológicos
Netflix divulga primeiras imagens da série 'Os Donos do Jogo', com Juliana Paes e mais
Elenco estrelado ainda conta com Otavio Muller, Chico Diaz, Mel Maia, André Lamoglia e Xamã
