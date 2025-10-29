Cartaz oficial da série documental ’Meu Ayrton por Adriane Galisteu’ - Reprodução/Instagram

Cartaz oficial da série documental ’Meu Ayrton por Adriane Galisteu’Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 19:09

Rio - O trailer e o cartaz da série documental "Meu Ayrton por Adriane Galisteu" foram divulgados nesta quarta-feira (29). A produção, que chega à plataforma de streaming em 6 de novembro, aborda a versão da apresentadora sobre o namoro com o piloto de Fórmula 1.

Galisteu abriu o coração sobre a maneira que enxergava o relacionamento. "Eu vivi aquela experiência como um grande conto de fadas. Uma hora, a meia-noite ia aparecer, sabe? Eu tinha certeza disso, porque eu ficava esperando que aquela magia fosse acabar", disse ela.

Emerson Fittipaldi, campeão da principal categoria de automobilismo em 1972 e 1974, apareceu junto da ex-namorada de Senna. O jornalista Roberto Cabrini falou sobre a morte do piloto em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marin em 1994.

Polêmica

Em novembro de 2024, a Netflix lançou uma série dramática sobre o piloto. Na obra, Adriane foi retratada pela atriz Julia Fioti e apareceu em menos de três minutos, enquanto outros relacionamentos de Senna receberam maior destaque, como o namoro com Xuxa e o casamento com Lilian de Vasconcellos.