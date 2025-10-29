Cartaz oficial da série documental ’Meu Ayrton por Adriane Galisteu’Reprodução/Instagram
HBO Max divulga trailer de série sobre romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna
Produção estreia na plataforma de streaming no dia 6 de novembro
Pedro Bial fala sobre Giulia Gam e filho Theo: 'Não tem mais nenhum problema entre a gente'
Pai e filho participaram juntos do podcast 'Desculpincomodar' e falaram sobre o passado em família e o papel da música na vida de Theo
Virginia Fonseca e Vini Jr. reúnem famosos em festa de Halloween
O casal abriu as portas da mansão em Madrid para uma celebração temática que contou com fantasias inusitadas de convidados
Wanessa Camargo nega envolvimento com vocalista do Imagine Dragons
Cantora teria ficado com Dan Reynolds enquanto ainda estava com Marcus Buaiz
Famosos prestigiam pré-estreia de 'O Agente Secreto' em São Paulo
Evento reuniu nomes como Bruna Marquezine, João Guilherme e Mariana Ximenes
MPRJ vai investigar Dado Dolabella por violência doméstica contra Marcela Tomaszewski
Após mudar a versão apresentação na delegacia, vítima deverá prestar novos esclarecimentos
