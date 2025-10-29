Cartaz oficial da série documental ’Meu Ayrton por Adriane Galisteu’Reprodução/Instagram

Rio - O trailer e o cartaz da série documental "Meu Ayrton por Adriane Galisteu" foram divulgados nesta quarta-feira (29). A produção, que chega à plataforma de streaming em 6 de novembro, aborda a versão da apresentadora sobre o namoro com o piloto de Fórmula 1. 
Galisteu abriu o coração sobre a maneira que enxergava o relacionamento. "Eu vivi aquela experiência como um grande conto de fadas. Uma hora, a meia-noite ia aparecer, sabe? Eu tinha certeza disso, porque eu ficava esperando que aquela magia fosse acabar", disse ela.
Emerson Fittipaldi, campeão da principal categoria de automobilismo em 1972 e 1974, apareceu junto da ex-namorada de Senna. O jornalista Roberto Cabrini falou sobre a morte do piloto em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marin em 1994.
Polêmica
Em novembro de 2024, a Netflix lançou uma série dramática sobre o piloto. Na obra, Adriane foi retratada pela atriz Julia Fioti e apareceu em menos de três minutos, enquanto outros relacionamentos de Senna receberam maior destaque, como o namoro com Xuxa e o casamento com Lilian de Vasconcellos.
Nos mês seguinte, Galisteu deu o primeiro indício de que iria revisitar a história de amor com o piloto. "Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. A única novidade é que talvez eu esteja considerando a possibilidade de contar pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. Tenho certeza de que vocês vão amar".