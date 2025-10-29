Nicolas Prattes em clique para o longa-metragem ’Minha Vida com Shurastey’Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes surge em primeira foto oficial de 'Minha Vida com Shurastey'
Filme contará a história do influenciador Jesse Koz e seu cachorro de estimação
Reencontro! Ana Castela volta ao Brasil e mata a saudade de Zé Felipe
Cantora estava em turnê em Portugal desde a última quarta-feira (22)
HBO Max divulga trailer de série sobre romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna
Produção estreia na plataforma de streaming no dia 6 de novembro
Pedro Bial fala sobre Giulia Gam e filho Theo: 'Não tem mais nenhum problema entre a gente'
Pai e filho participaram juntos do podcast 'Desculpincomodar' e falaram sobre o passado em família e o papel da música na vida de Theo
Virginia Fonseca e Vini Jr. reúnem famosos em festa de Halloween
O casal abriu as portas da mansão em Madrid para uma celebração temática que contou com fantasias inusitadas de convidados
Wanessa Camargo nega envolvimento com vocalista do Imagine Dragons
Cantora teria ficado com Dan Reynolds enquanto ainda estava com Marcus Buaiz
