Nicolas Prattes em clique para o longa-metragem ’Minha Vida com Shurastey’Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 20:11

Rio - A Paris Filmes divulgou nesta quarta-feira (29) a primeira imagem de Nicolas Prattes para o longa-metragem "Minha Vida com Shurastey". A produção vai retratar a trajetória do influenciador Jesse Koz, que percorreu as Américas a bordo de um Fusca 1978 ao lado de seu golden retriever.

"Primeira foto de Nicolas Prattes (Jesse) e um dos Golden Retrievers que darão vida a Shurastey, com Dodongo, fusca que os acompanhou nessa jornada. A dupla que conquistou corações pelo mundo, em breve ganhará as telonas dos cinemas", anunciou a distribuidora.

Jesse Koz faleceu tragicamente em maio de 2022, aos 29 anos, em um acidente de carro na estrada Redwood Highway, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O cão Shurastey também não resistiu.