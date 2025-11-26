Estreia de ’Tudo Por Uma Segunda Chance’ divide opiniões na web - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/11/2025 08:55 | Atualizado 26/11/2025 08:59

Rio - A Globo lançou nesta terça-feira (25) a primeira novela em formato vertical, “Tudo por uma Segunda Chance”, com aposta em capítulos curtos e narrativa desenhada para circular em redes sociais. A produção tem no elenco Débora Ozório, Daniel Rangel e Jade Picon. A estreia provocou debate imediato no X, onde espectadores repercutiram sobre os primeiros 10 capítulos.



Parte do público elogiou o ritmo e o trio protagonista. “Acabei de finalizar os 10 primeiros capítulos da novela e eu simplesmente amei. Já quero mais 10 capítulos na minha mesa”, escreveu um internauta. “Os exageros típicos das tramas verticais aparecem, mas estão equilibrados, mérito da direção. Os atores entregam boas atuações. Saldo positivo”, destacou outro. Houve ainda quem celebrasse a presença do elenco jovem: “Jade, Daniel e Débora estão impecáveis. Arrasando demais”.



A trama dos primeiros episódios introduz Paula, vivida por Débora Ozório, e Lucas, interpretado por Daniel Rangel, noivos às vésperas do casamento. Soraia, papel de Jade Picon, surge como amiga de infância do casal. Impulsionada por ciúmes e ambição, a vilã inclui veneno no espumante de Paula. Em reviravolta imediata, Lucas bebe a taça adulterada e desmaia. O empresário entra em coma e, logo depois, acorda confuso, enquanto Paula é incriminada pelo crime e levada à prisão, após provas plantadas por Soraia. A história avança entre manipulação e culpa, com início do arco de vingança da protagonista.



O desempenho de Jade Picon dividiu opiniões nas redes. “Jade segue com atuação frágil. O roteiro não ajuda”, disse um usuário. Outro comentário ironizou a trajetória recente da atriz: “Segunda chance ela até teve. Evolução, nada. Continua no mesmo ponto”, disse outro, relembrando o papel dela em “Travessia” (2022). Mas nem todos os comentários a respeito da atriz foram negativos. Mensagens de apoio circularam na web. “Maratonei tudo e amei. A Jade está impecável”, escreveu um fã. “Jade, lindíssima como sempre”, completou mais um.



Com 50 capítulos de dois a três minutos, a novela foi criada para acompanhar por celular, com suspense concentrado e atualizações semanais. A cada terça-feira, 10 episódios são disponibilizados no perfil da TV Globo nas plataformas. Os capítulos podem ser vistos no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e no X. A partir do dia 12 de dezembro, os episódios também passam a ser publicados no Globoplay.