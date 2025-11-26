Walerio, Rayane,Toninho e MesquitaReprodução de vídeo / Record
A Fazenda 17: Walério, Rayane,Toninho e Mesquita estão na roça
Um dos peões pode escapar da berlinda caso vença a prova do fazendeiro
Vídeo: Creo Kellab agride participante e é expulso de 'A Fazenda 17'
'Fui covarde', afirmou o ator
Felipe Simas comenta ambição de Danilo em 'Dona de Mim': 'Sabe que errou'
Ator fala sobre questões morais do personagem, trabalho na série 'Tremembé' e vida pessoal
Ana Castela corre para fãs em Balneário Camboriú
Cantora e Zé Felipe desembarcam em Santa Catarina e movimentaram a praia horas antes da gravação do projeto musical
Aos 80 anos, Ana Lucia Torre se emociona ao admitir problemas de memória
Atriz participou do 'Encontro' desta terça-feira (25)
'Três Graças': Mistério sobre a 'morte' de Rogério é revelado
Marido de Arminda mantinha espiã dentro de casa