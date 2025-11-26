Walerio, Rayane,Toninho e Mesquita - Reprodução de vídeo / Record

Publicado 26/11/2025 08:09

Rio - A 10ª roça de "A Fazenda 17", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (25). Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi, Toninho Tornado e Walério Araújo levaram a pior e estão na berlinda. Entretanto, um deles poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, nesta quarta (26). A namorada de Belo, contudo, não participará da disputa pois foi vetada por um peão.

O fazendeiro Dudu Camargo indicou Walério Araújo para a roça. Com sete votos da sede, Rayane ocupou o segundo banquinho. A namorada de Belo puxou Kathy para a berlinda, mas como Dudu tinha o poder da chama laranja, vetou a indicação. O jornalista, então, optou por Toninho Tornado.

Luiz Mesquita sobrou na dinâmica do "Resta Um" e completou a roça. Com isso, vetou Rayane da prova do fazendeiro.