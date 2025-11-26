Grazi Massafera está no elenco de ’Dona Beja’ - Divulgação / HBO Max

Grazi Massafera está no elenco de ’Dona Beja’ Divulgação / HBO Max

Publicado 26/11/2025 08:53

Rio - A HBO Max divulgou, nesta terça-feira (25), o teaser da novela "Dona Beja", protagonizada por Grazi Massafera, David Junior e André Luiz Miranda. A plataforma de streaming ainda revelou que a produção vai estrear no dia 2 de fevereiro e terá cinco episódios lançados semanalmente, às segundas-feiras.

O folhetim traz uma releitura contemporânea da icônica história exibida nos anos 1980, inspirada na trajetória de Ana Jacinta de São José. Com 40 capítulos, a trama resgata o universo da maior cortesã do Brasil colonial em uma narrativa que mescla empoderamento, desejo e vingança, refletindo temas atuais com estética sofisticada e produção de alto padrão.

fotogaleria

Outros nomes do elenco são: Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, Kelzy Ecard, Werner Schunemann, Thalma de Freitas, Gabriel Godoy, Ricardo Burgos, Catharina Caiado, Lucas Wickhaus, Luciano Quirino, João Villa, Rita Pereira, Simone Mazzer, Isabelle Nassar, Nikolas Antunes, Eduardo Pelizzari, Arilson Lucas e Miguel Rômulo, entre outros.

Elizabeth Savalla, Othon Bastos, Elisa Lucinda, Virgílio Castelo e Lúcia Veríssimo fazem participações especiais na obra.

