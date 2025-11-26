Maiara & MaraisaReprodução / Instagram
Maiara já 'trocou de lugar' com Maraisa para ajudar irmã com pretendente na balada
Sertanejas participaram do 'Que História É Essa, Porchat' e relembraram o momento inusitado
Complexo da Papuda é citado em 'Três Graças' e diverte a web
Arminda expressou medo de ir para o presídio no capítulo exibido desta quarta-feira (26)
'Três Graças': Cena em que Viviane revela para Leonardo que é trans bomba nas redes
Filho de Ferette não reagiu bem à revelação da farmacêutica
Protagonizada por Grazi Massafera, 'Dona Beja' ganha teaser e data de estreia
David Junior e André Luiz Miranda também estrelam a trama
A Fazenda 17: Walério, Rayane,Toninho e Mesquita estão na roça
Um dos peões pode escapar da berlinda caso vença a prova do fazendeiro
Vídeo: Creo Kellab agride participante e é expulso de 'A Fazenda 17'
'Fui covarde', afirmou o ator
