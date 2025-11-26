Maiara & Maraisa - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2025 10:49

Rio - A história clássica das gêmeas que confundem pretendentes longe da ficção. Nesta terça-feira (25), Maiara & Maraisa participaram do programa "Que História É Essa, Porchat" e confirmaram que a semelhança entre as duas abriu caminhos inesperados na vida amorosa.

Maiara relatou um episódio vivido em uma festa, quando um rapaz se aproximou dela com interesse, sem perceber a "troca estratégica". "Tinha um rapaz que a gente sempre comentava. E ela falava que achava ele legal", disse.

A cantora contou que a investida começou no meio da balada, todo mundo curtindo e, segundo ela, com "a festa alta". "De repente, eu tô dançando, ele chegou do meu lado, começou a abrir uma bala, e eu: 'O que esse cara tá querendo?'", relembrou.

Ao entender a abordagem, Maiara optou por sair da situação, mas com um plano em mente. "Aí eu olhei pra ele e disse: 'Fica aqui, eu vou no banheiro e já volto'. Eu falei tudo pra ela, ela saiu correndo, chegou lá, ficou com ele e namorou com ele", contou. As duas afirmaram que revelaram a verdade ao rapaz mais tarde.

Mas nem sempre o jogo virou romance. Em outro episódio, também citado no programa, Maiara disse que quis reencontrar um boy durante o Réveillon, data que coincide com o aniversário das irmãs, e sentiu falta de apoio. "E ela me baixando a asa total", disse.

A busca não rendeu o esperado. "Eu cheguei lá, correndo atrás do cara e ele fugindo", afirmou. A reviravolta veio em seguida, com uma ligação da mãe. "'Filha, vem pra casa. Sua irmã não quis te contar, mas ela beijou esse cara aí que você tá indo atrás'", contou Maiara, aos risos.

A dupla também comentou que a aparência já ajudou, mas também atrapalhou alguns romances. “Vantagem e cilada, tudo junto e misturado”, disse Maraisa.