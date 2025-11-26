Personagem de Grazi Massafera citou Complexo da Papuda em cena de ’Três Graças’ - Reprodução de Vídeo

Personagem de Grazi Massafera citou Complexo da Papuda em cena de ’Três Graças’Reprodução de Vídeo

Publicado 26/11/2025 23:11 | Atualizado 27/11/2025 07:29

Rio - Um flashback no capítulo desta quarta-feira (26) em "Três Graças" exibiu os detalhes do plano de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) para matar Rogério (Eduardo Moscovis) após ele descobrir a falsificação de remédios. A vilã topou o assassinato do marido para não ser presa, mas a menção ao Complexo da Papuda, em Brasília, onde estão parte dos condenados do 8 de janeiro, agitou a web.

"Pode matar. Mata! Manda ele para o inferno. Melhor viúva do que no presídio da Papuda", diz a personagem.

A referência feita pela novela de Aguinaldo Silva divertiu os usuários do X, antigo Twitter. "Arminda, você mora em São Paulo hahahahaha você ia para Tremembé", comentou um internauta. "Arminda com medo de ir pra Papuda. kkkkk", disse outro. "Arminda dizendo que não queria ir para papuda. Aguinaldo sabe o que está fazendo", apontou um terceiro.