Viviane (Gabriela Loran) diz para Leonardo (Pedro Novaes) que é transexualReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/11/2025 09:54 | Atualizado 26/11/2025 13:04

Rio - A cena que Viviane (Gabriela Loran) conta para Leonardo (Pedro Novaes) que é uma mulher transexual, exibida em "Três Graças", da TV Globo, movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (25). Os internautas não pouparam elogios à sequência.

Na cena, o filho de Ferette (Murilo Benício) pediu a farmacêutica em namoro, porém, o que era para ser algo romântico se tornou um pesadelo para ele. Viviane disse querer namorar com o herdeiro, mas que precisava contar algo sobre o seu passado antes.

"Bom, nem sempre eu fui Viviane (...) eu passei pela transição de gênero. Além de Viviane, farmacêutica, eu também sou uma mulher trans e eu sou muito bem resolvida com isso, e eu entendo se for demais para a sua cabeça também", disse a amiga de Gerluce (Sophie Charlotte). Leonardo ficou em choque e foi violento com Vivi. "Você é um homem. (...) Você me enganou esse tempo inteiro, por que você não me contou?", questionou.

A Viviane revelou pro Léo que é uma mulher trans! #TrêsGraças pic.twitter.com/91DjX9zhYp — TV Globo (@tvglobo) November 26, 2025

A cena rendeu vários comentários nas redes sociais. "Aguinaldo, você foi cirúrgico! Que escrita, que sensibilidade. Bravo!", comentou uma internauta. "O Pedro herdou o talento dos pais", disse outro, se referindo aos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, pais do intérprete de Leonardo. "O Pedro e a Gabi foram perfeitos", opinou uma terceira pessoa.

"Cenão! Muito bem escrita, dirigida e interpretada", "essa cena deve entrar para a história da dramaturgia brasileira!", "finalmente uma novela trazendo pautas relevantes pro horário nobre", "Gente, essa cena deveria ganhar o Oscar brasileiro de tão perfeita que ficou, caramba, estou todo arrepiado. Essa atriz é maravilhosa, a cena foi toda dela, é o que acontece com esse macho hétero top", foram outras publicações feitas nas redes sociais.