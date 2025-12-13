Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto' - Divulgação

Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto'Divulgação

Publicado 13/12/2025 12:53

Rio - "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores, e se tornou o maior lançamento nacional de 2025. É a primeira vez que um filme produzido fora do eixo Sul–Sudeste alcança esse número nas salas de cinema brasileiras. A produção segue em cartaz em mais de 200 cinemas pelo país.



fotogaleria

O filme já conquistou mais de 30 prêmios internacionais, incluindo Melhor Direção e Melhor Roteiro em Havana, Melhor Filme Internacional em Los Angeles e Nova York, além de quatro premiações em Cannes. Wagner Moura recebeu destaque por suas atuações, sendo indicado como Melhor Ator no Critics Choice Awards, se tornando o primeiro latino-americano nessa categoria.



No Globo de Ouro, "O Agente Secreto" conquistou três indicações, incluindo a inédita participação do Brasil na categoria de Melhor Filme de Drama. O longa concorre ainda a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e a Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

Ambientado em Recife nos anos 1970, o thriller acompanha Marcelo, especialista em tecnologia, que retorna à cidade em busca de paz, mas se depara com um ambiente marcado por tensões políticas e sociais. O elenco inclui Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier. As filmagens ocorreram em Recife, Brasília e São Paulo, e a pós-produção foi finalizada em Berlim e Paris. O filme já é apontado por críticos como uma das principais apostas brasileiras para o Oscar.