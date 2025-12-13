Roberto Carlos grava Especial em Gramado com Sophie Charlotte e João Gomes Reprodução / Bastidores da TV
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Roberto Carlos grava Especial em Gramado com Sophie Charlotte e João Gomes Reprodução / Bastidores da TV
Ver essa foto no Instagram
Roberto Carlos grava especial de Natal em Gramado com Sophie Charlotte e João Gomes
Rei também cantou com Jorge Ben Jor, Fafá de Belém e Supla
SBT lança canal de notícias e traz Silvio Santos de volta ao palco com ajuda da IA
Cerimônia contou com a presença do presidente Lula e de Alexandre Moraes, ministro do STF; SBT News estreia segunda-feira (15)
'Três Graças': Cansada de ser humilhada por Arminda, Gerluce choca ao pedir demissão
Cuidadora deixa Josefa surpresa com a decisão
Ronaldo Fenômeno comenta relação com a terapia: 'Me ajudou muito'
Ex-atleta participou do 'Angélica Ao Vivo', do GNT, nesta quinta-feira (11)
Confira chamada de 'Coração Acelerado', nova novela da TV Globo
Folhetim - que ocupará a faixa das 19h da emissora - estreia no dia 12 de janeiro
Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão
Apresentadora e o SBT se manifestaram sobre o ocorrido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.