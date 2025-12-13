Roberto Carlos grava Especial em Gramado com Sophie Charlotte e João Gomes - Reprodução / Bastidores da TV

Roberto Carlos grava Especial em Gramado com Sophie Charlotte e João Gomes Reprodução / Bastidores da TV

Publicado 13/12/2025 11:33

Rio - O "Especial Roberto Carlos – Noite Feliz", que vai ao ar na TV Globo no dia 23 de dezembro, foi gravado por Roberto Carlos em Gramado. O show aconteceu nesta sexta-feira (12) e teve um repertório que misturou clássicos e novidades.

Ao lado de Sophie Charlotte, o Rei entoou a música "Proposta", música que integrou a trama da atriz em "Três Graças". Ele ainda recebeu no palco artistas como João Gomes, com quem cantou "Fé", Jorge Ben Jor, Fafá de Belém e Supla.

João compartilhou um vídeo do momento especial, no Instagram, e escreveu: "Minha fé me trouxe até aqui… ao seu lado".

Veja: