Virginia Fonseca apresentando o programa 'Sabadou com Virginia' no último sábado (6)Reprodução / YouTube
Profissionais que trabalharam na celebração, na noite da última quarta-feira (10), afirmam que houve descumprimento de acordos de permuta. Segundo relatos publicados nas redes, parte dos fornecedores esperava gravar vídeos e tirar fotos com a influenciadora como contrapartida pelos serviços prestados, mas a apresentadora, teria deixado o local após cerca de uma hora, sem cumprir o combinado.
De acordo com ele, a apresentadora chegou acompanhada de amigos, permaneceu sentada durante boa parte do período em que esteve no salão e, em seguida, deixou o evento acompanhada da própria equipe. "Ela foi embora sem falar com ninguém, aí o pessoal se revoltou", disse o DJ ao filmar a movimentação de fornecedores do lado de fora.
Do lado de fora do evento, um dos fornecedores discutia com integrantes da equipe de Virginia e afirmava que uma simples foto teria sido suficiente para evitar o desgaste. "Todo mundo gastou um dinheiro que não tem para essa festa acontecer", disse outra pessoa que estava no local.
Equipe de Virginia e SBT se manifestam
Ao Estadão, a assessoria de imprensa da apresentadora informou que "Virginia não participou da negociação ou da organização do evento".
Também procurado pela reportagem, o SBT afirmou que as informações que circulam "não correspondem aos fatos". Em nota, a emissora disse que tudo o que havia sido acertado pela produção do "Sabadou com Virginia" foi "cumprido fielmente" e que eventuais promessas feitas aos fornecedores partiram "de forma unilateral" do organizador do evento, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva dele.
O comunicado acrescentou que, para evitar maiores transtornos, a produção ofereceu duas alternativas aos fornecedores: o pagamento integral dos serviços prestados ou divulgação gratuita no Instagram do programa. Segundo a emissora, todos puderam escolher uma das opções.
O SBT também lamentou o ocorrido e afirmou que a situação se deve à conduta do organizador, que teria deixado tanto a produção do programa quanto os fornecedores sem resposta. A emissora disse ainda ter sido surpreendida com a presença de diversos convidados que não integravam a equipe de trabalho.
