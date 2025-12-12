Toninho Tornado é eliminado do reality ’A Fazenda 17’, da Record - Reprodução de vídeo / X

Publicado 12/12/2025 07:50

Rio - Fim de jogo! Toninho Tornado foi eliminado de "A Fazenda 17", da Record, na noite desta quinta-feira (11), com 26,92% dos votos. O humorista levou a pior contra Duda Wendling e Luiz Otavio Mesquita. O humorista, então, destacou a dificuldade de participar do reality.

"Quem está de fora, é igual futebol: 'Po, você não fez aquele gol?' Mas quem está aqui dentro fala: 'O gol aqui é complicado'", falou o dono do bordão "Calma, Calabreso".

Em seguida, revelou para quem é a sua torcida: Walério Araújo. Toninho, ainda, disse que acha que o estilista será o campeão:

"Não sendo o Dudu 'cag*do*', deixa eu ver... eu continuo com o Walério, sabe? Ele vai ter que mostrar nesse finalzinho que é capaz. Ele tem um público muito forte aqui fora", opinou o eliminado desta semana.

Ê CALABRESO! Toninho é eliminado da F17 com 26,92% dos votos, e fica fora do Top 7 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/h3z0pxf2y5 — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2025

O lutador foi o primeiro a ser salvo e retornar para a sede do reality. A disputa final ficou entre a atriz e o humorista. Duda se salvou, ficando mais perto do prêmio milionário.

Ao voltar para a casa, ela comemorou com os aliados, Mesquita e Walério. A atriz, ainda, provocou os rivais, a Fazendeira da Semana, Saory Cardoso, e Dudu Camargo, cantando a música "A Queda", de Gloria Groove.

Duda voltando da roça e a Saory disfarçando fingindo que não se importou! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/H5T0SAgYjx — Cereja Negra (@blogcerejanegra) December 12, 2025

O reality - que está chegando ao fim - entrou no "modo turbo". A grande final acontece na próxima quinta-feira (18), com um dos sete peões, que ainda estão no programa, conquistando o prêmio de R$ 2 milhões.

Expulsão de Carol Lekker

A peoa, então, abraçou Duda pelas costas durante o programa ao vivo. Logo após, foi anunciado que ela havia infringindo uma regra do jogo.