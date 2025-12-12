Rio - Fim de jogo! Toninho Tornado foi eliminado de "A Fazenda 17", da Record, na noite desta quinta-feira (11), com 26,92% dos votos. O humorista levou a pior contra Duda Wendling e Luiz Otavio Mesquita. O humorista, então, destacou a dificuldade de participar do reality.
"Quem está de fora, é igual futebol: 'Po, você não fez aquele gol?' Mas quem está aqui dentro fala: 'O gol aqui é complicado'", falou o dono do bordão "Calma, Calabreso".
Em seguida, revelou para quem é a sua torcida: Walério Araújo. Toninho, ainda, disse que acha que o estilista será o campeão:
"Não sendo o Dudu 'cag*do*', deixa eu ver... eu continuo com o Walério, sabe? Ele vai ter que mostrar nesse finalzinho que é capaz. Ele tem um público muito forte aqui fora", opinou o eliminado desta semana.
O lutador foi o primeiro a ser salvo e retornar para a sede do reality. A disputa final ficou entre a atriz e o humorista. Duda se salvou, ficando mais perto do prêmio milionário.
Ao voltar para a casa, ela comemorou com os aliados, Mesquita e Walério. A atriz, ainda, provocou os rivais, a Fazendeira da Semana, Saory Cardoso, e Dudu Camargo, cantando a música "A Queda", de Gloria Groove.
O reality - que está chegando ao fim - entrou no "modo turbo". A grande final acontece na próxima quinta-feira (18), com um dos sete peões, que ainda estão no programa, conquistando o prêmio de R$ 2 milhões.
