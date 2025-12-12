Gerluce pede demissão e surpreende Arminda em Três Graças - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/12/2025 15:13

Rio - A vida de Gerluce (Sophie Charlotte) está prestes a virar de cabeça para baixo em "Três Graças". Acostumada a engolir insultos diários de Arminda (Grazi Massafera), a cuidadora encontrará finalmente o seu ponto de ruptura.

Enquanto Arminda descarrega seu mau humor diário na funcionária, Gerluce leva consigo uma missão muito mais nobre: proteger a saúde da mãe, Lígia (Dira Paes). Ao chegar para mais um dia de trabalho, ela será recebida com a tradicional humilhação da vilã. Enquanto Arminda descarrega seu mau humor diário na funcionária, Gerluce leva consigo uma missão muito mais nobre: proteger a saúde da mãe, Lígia (Dira Paes). Ao chegar para mais um dia de trabalho, ela será recebida com a tradicional humilhação da vilã.

Só que, desta vez, algo muda. Exausta, ferida e determinada a não aceitar mais abusos, ela pede demissão. As cenas estão previstas para irem ao ar no dia 20 de dezembro.



A decisão deixa Josefa (Arlete Sales) chocada e abre espaço para uma reviravolta que deve mexer com toda a dinâmica da família e da mansão. Antes disso, nos próximos capítulos, ela inicia o plano ousado e perigoso de roubar a estátua guardada às escondidas na mansão da patroa.

Ela vê nisso uma chave para comprar os remédios de que a mãe realmente precisa. Afinal, as “pílulas de farinha” distribuídas pela patroa em parceria com Ferette (Murilo Benício) têm colocado a vida de Lígia em risco.





