Ronaldo Fenômeno comenta relação com a terapia: ’Me ajudou muito’ - Reprodução de vídeo

Ronaldo Fenômeno comenta relação com a terapia: ’Me ajudou muito’Reprodução de vídeo

Publicado 12/12/2025 12:43

Rio - Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, e Celina Locks, de 35, foram alguns dos convidados do programa "Angélica Ao Vivo", do GNT, desta quinta-feira (11). Durante a atração, o ex-atleta comentou sobre a sua relação com a terapia, destacando a importância do tratamento para a saúde mental.

fotogaleria

"Em várias situações eu precisei e fiz tratamento, e me ajudou muito em todas as vezes. Seja em relacionamento, no trabalho, na minha relação com imprensa e torcedor", falou o comentarista esportivo, que em seguida, complementou:



"No futebol têm muitas coisas que para um atleta são muito desumanas. Tipo uma disputa de pênalti numa semifinal de Copa do Mundo. Aquilo é muito cruel para um jovem de 20 anos de idade enfrentar por uma situação dessas. Já tinha visto o Zico perder pênalti em 1986 e aquilo foi traumatizante demais porque sempre fui flamenguista", disse o craque.



Em seguida, Sabrina Sato, que também participou do programa, brincou: "A Celina te obrigou, né?". Em tom descontraído, Ronaldo citou a diferença de idade com a mulher. "Não, acho que a Celina nem era nascida na primeira vez que eu [fiz]".