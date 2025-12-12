João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz) - Reprodução / X

Publicado 12/12/2025 10:45

Rio - A TV Globo divulgou a chamada da nova novela, "Coração Acelerado", que ocupará a faixa das 19h da emissora. O folhetim, que já tem data de estreia para o dia 12 de janeiro, é uma comédia romântica musical. Assista!

Já ouviu falar de ‘Coração Acelerado’ a minha próxima novela das 7? Tem tudo o que a gente mais ama: música, comédia e muito romance. Tá pronto pra viver essa história comigo? #CoraçãoAcelerado pic.twitter.com/T17glzEhOh — TV Globo (@tvglobo) December 10, 2025

A chamada, exibida nesta quarta-feira (10), mostra o casal principal, Filipe Bragança e Isadora Cruz. A obra tem a proposta de transformar o universo sertanejo em palco para uma história de amor, identidade e potência feminina.

A história se passa no interior de Goiás, onde João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz) se conhecem quando ainda eram talentos mirins da música sertaneja. Quando, de repente, a mãe de Agrado (Letícia Spiller) parece ter que fugir da cidade, levando a filha, às pressas. A menina, antes da despedida, entrega a João uma medalhinha de Santa Cecília. O acontecimento separa os personagens de Filipe e Isadora.

Com o tempo passado, João Raul já é um astro da música sertaneja e, mesmo namorando Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), decide usar suas redes sociais para reencontrar a garota do passado. Dez anos depois, Agrado retorna à cidade reencontrando João Raul, mas ele não sabe que ela é a menina que procura.

O novo folhetim - criado por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento - irá substituir a novela "Dona de Mim". A trama protagonizada por Clara Moneke e Elis Cabral terá o último capítulo exibido no dia 9 de janeiro.

