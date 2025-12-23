Pôster oficial do filme 'Vingadores: Doutor Estranho'Reprodução / Instagram

Rio - A Marvel divulgou nesta terça-feira (23) o primeiro trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino". Com 1 minuto e 20 segundos de duração, o vídeo não possui falas, apenas cenas que já estão sendo compartilhadas e comentadas pelos fãs nas redes sociais.

O filme está previsto para estrear no dia 18 de dezembro de 2026 e marcará o quinto longa da franquia "Vingadores". A história se passará 14 meses após os eventos de "Thunderbolts", lançado pela Marvel em abril deste ano.

Um dos pontos que mais chamou atenção dos fãs foi o retorno de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, seis anos depois de "Vingadores: Ultimato" (2019). Fora essa revelação, o trailer não traz grandes spoilers.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. "Já pode falar que é o filme do ano que vem?", comentou um internauta. "Dezembro será o melhor mês de todos", celebrou outro. "Steve Rogers de volta, a Marvel está viva", escreveu uma fã empolgada.