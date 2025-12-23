Pôster oficial do filme 'Vingadores: Doutor Estranho'Reprodução / Instagram
December 18, 2026. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/6eBYWSTEde— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 23, 2025
O filme está previsto para estrear no dia 18 de dezembro de 2026 e marcará o quinto longa da franquia "Vingadores". A história se passará 14 meses após os eventos de "Thunderbolts", lançado pela Marvel em abril deste ano.
Um dos pontos que mais chamou atenção dos fãs foi o retorno de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, seis anos depois de "Vingadores: Ultimato" (2019). Fora essa revelação, o trailer não traz grandes spoilers.
Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. "Já pode falar que é o filme do ano que vem?", comentou um internauta. "Dezembro será o melhor mês de todos", celebrou outro. "Steve Rogers de volta, a Marvel está viva", escreveu uma fã empolgada.
