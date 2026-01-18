Ícaro Moraes lança a música inédita 'Aliança no Cinzeiro' - Divulgação

Ícaro Moraes lança a música inédita 'Aliança no Cinzeiro'Divulgação

Publicado 18/01/2026 21:20

O cantor Ícaro Moraes lança esta semana a música inédita “Aliança no Cinzeiro”, já disponível em todas as plataformas digitais. Com quase duas décadas de carreira, o artista inicia um novo projeto ao unir dois grandes símbolos da música brasileira: o pagode e o sertanejo, gênero que contagia o país. A canção marca um novo momento e traduz a verdade de sua trajetória musical.

A faixa traz a sofrência característica do sertanejo, misturada ao pagode que agita o Rio de Janeiro e o Brasil afora, conhecido como pagonejo. De autoria própria, em “Aliança no Cinzeiro”, Ícaro combina romantismo e gingado para contar o fim de um relacionamento e o processo de superação. A letra parte de uma cena cotidiana — a aliança deixada no cinzeiro de um bar — para representar o desgaste emocional e o encerramento definitivo da relação.

Do sertão nordestino para o Rio de Janeiro, onde está radicado há décadas, o cantor nunca perdeu o vínculo com suas origens, apresentando-se periodicamente na Paraíba e em outras cidades do Nordeste. Ícaro Moraes construiu sua carreira com versatilidade, transitando pelo sertanejo, arrocha romântico e piseiro, além de trazer acordes e referências do forró, mesmo sem apresentar o gênero diretamente em seus shows. É comum o artista utilizar vivências da cultura urbana carioca como inspiração para suas composições.

“Aliança no Cinzeiro” retrata situações presentes no cotidiano de muitos relacionamentos e reúne essas influências, refletindo a fase atual do cantor, que aposta em uma identidade musical plural, conectada a histórias reais e sem se prender a rótulos.