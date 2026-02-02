Cartaz da cinebiografia de Michael JacksonDivulgação

Rio - A cinebiografia “Michael”, que retrata a trajetória de Michael Jackson, ganhou um novo trailer e o cartaz oficial. O longa, que tem estreia marcada para 23 de abril nos cinemas brasileiros, revisitar a vida e o legado de um dos artistas mais influentes da música mundial. 
Dirigido por Antoine Fuqua, de “Dia de Treinamento” e “Invasão à Casa Branca”, o filme traz Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, no papel principal. Já Juliano Valdi interpreta Michael na infância. A produção fica sob responsabilidade de Graham King, vencedor do Oscar por “Bohemian Rhapsody”.

O roteiro percorre a vida de Michael Jackson para além do palco, desde a descoberta do talento precoce como líder do The Jackson 5 até a consolidação como um artista global, marcado por ambição criativa e performances que definiram gerações. A narrativa também revisita momentos da carreira solo e apresentações que ajudaram a construir sua imagem como ícone da cultura pop.
