Cartaz da cinebiografia de Michael JacksonDivulgação
Dirigido por Antoine Fuqua, de “Dia de Treinamento” e “Invasão à Casa Branca”, o filme traz Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, no papel principal. Já Juliano Valdi interpreta Michael na infância. A produção fica sob responsabilidade de Graham King, vencedor do Oscar por “Bohemian Rhapsody”.
O roteiro percorre a vida de Michael Jackson para além do palco, desde a descoberta do talento precoce como líder do The Jackson 5 até a consolidação como um artista global, marcado por ambição criativa e performances que definiram gerações. A narrativa também revisita momentos da carreira solo e apresentações que ajudaram a construir sua imagem como ícone da cultura pop.
