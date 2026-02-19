Protagonizado por Cillian Murphy, filme ’Peaky Blinders: O Homem Imortal’ ganha trailer; assistaDivulgação
Protagonizado por Cillian Murphy, filme 'Peaky Blinders: O Homem Imortal' ganha trailer; assista
Longa-metragem estreia no dia 20 de março na Netflix
Ana Castela abandona cabelão escuro e adota fios mais curtos
Cantora publicou a mudança nas redes sociais; confira antes e depois
Patrícia Poeta é detonada por internautas após dar resposta à Nicole Bahls
'Que climão', opinou um usuário do X, antigo Twitter
Torcedores vibram com o título da Viradouro e enredo sobre mestre Ciça
Quem passava pela Praça Araribóia a caminho do trabalho falou da emoção de ver a Vermelho e Branco campeã
Que vista! Danielle Winits se refresca em piscina e exibe boa forma
Atriz renovou o bronzeado nesta quarta-feira (18)
Em busca do título! Apuração da Série Ouro acontece nesta quinta
Evento será realizado no Novohotel RJ Porto Atlântico, em Santo Cristo, na Zona Portuária
