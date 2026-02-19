Protagonizado por Cillian Murphy, filme ’Peaky Blinders: O Homem Imortal’ ganha trailer; assista - Divulgação

Publicado 19/02/2026 12:58

Rio - Por ordem dos malditos Peaky Blinders! A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (19), o trailer oficial do filme "Peaky Blinders: O Homem Imortal", que estreia no dia 20 de março. Protagonizado por Cillian Murphy, que retorna no papel do icônico Tommy Shelby, a produção também ganhou imagens inéditas e novidades sobre a trilha sonora. Assista!

O filme se passa no ano de 1940, no caos da Segunda Guerra Mundial, em Birmingham. Tommy Shelby volta do exílio voluntário em busca do acerto de contas mais violento até agora. Com o futuro da família e do país em jogo, ele precisa encarar os próprios demônios e decidir se vai confrontar seu legado ou destruir tudo.

O filme tem direção de Tom Harper e roteiro de Steven Knight. Além do vencedor do Oscar 2024, com "Oppenheimer", o longa-metragem conta com um elenco ainda mais estrelado, composto por Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham.

A RCA Records UK anunciou que a trilha sonora oficial será lançada em 6 de março. A produção conta com 36 faixas no total, incluindo 5 gravações originais inéditas, abrangendo canções encomendadas especialmente para a ocasião e uma extensa trilha sonora original.



A série "Peaky Blinders" , lançada inicialmente em 2013, tem seis temporadas disponíveis no streaming e retrata a história de uma gangue de criminosos na Inglaterra de 1919, chefiada por Thomas Shelby. A trama é baseada na história de uma quadrilha real de mesmo nome, que ficou ativa na cidade de Birmingham depois da Primeira Guerra Mundial.