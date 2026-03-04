Nicolas Prattes em cena de 'O Advogado de Deus' - Reprodução de vídeo

Publicado 04/03/2026 10:47

Rio - O trailer do filme "O Advogado de Deus", protagonizado por Nicolas Prattes, foi divulgado pela Cinética Filmes, nesta terça-feira (3). Com direção de Wagner de Assis, o longa, baseado no best-seller de Zíbia Gasparetto e Lucius, estreia nos cinemas brasileiros em 16 de abril. A história narra uma história de amor e suspense, que envolve crimes do passado e do presente.







Na trama, Nicolas interpreta Daniel, um advogado recém-formado, que ao lado de Rubinho (Lucas Letto), seu sócio e amigo de faculdade, se envolve em uma investigação para defender Alberto (Danilo Mesquita) em um caso que mescla um crime recente a desfechos mal resolvidos de uma vida passada. A vidas de Daniel e Alberto, então, se interligam à de Lídia (Lorena Comparato) em busca de justiça.

"O Daniel é um advogado idealista e até cético. Mas, ao começar a ter intuições, sonhos premonitórios e reencontros com pessoas que fizeram parte de sua história no passado, ele passa por uma transformação e entra em uma batalha pessoal para fazer justiça, aqui na Terra mesmo", diz o diretor Wagner.

O elenco do filme ainda conta com Leticia Braga, Beth Goulart, Augusto Madeira, Eucir de Souza, Henri Pagnoncelli e Gisele Fróes.