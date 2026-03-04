Nicolas Prattes em cena de 'O Advogado de Deus'Reprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Voz rouca de Murilo Benício chama atenção em Três Graças e motivo é revelado
Grazi Massafera explicou que o ator enfrentava uma virose durante as gravações da novela
Bruna Marquezine abandona cabelão e surge com corte curtinho; veja a mudança
Atriz exibiu a transformação nas redes sociais e recebeu elogios de fãs e famosos
Jade Picon e André Lamoglia surgem juntos em viagem a Paris
Atores assumiram o relacionamento no fim de 2025, após meses de especulações
Juju Salimeni e Diogo Basaglia revelam previsão para o casamento e falam sobre divisão de contas
Casal contou que pretende oficializar a união após o Mr. Olympia e explicou como lida com despesas no dia a dia
Fã de Virginia chama atenção ao tatuar imagem da influenciadora na perna
Clayton Ricardo escolheu foto de Virginia fantasiada para sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio