’O Diabo Veste Prada 2’ ganha novo teaser e pôster com Anne Hathaway e Meryl StreepReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O 20th Century Studios divulgou, na manhã desta quinta-feira (11), o novo teaser e pôster do filme "O Diabo Veste Prada 2". As imagens mostram as interações entre a exigente e autoritária Miranda Priestly (Meryl Streep) com Andrea (Anne Hathaway). Assista!
Nigel (Stanley Tucci) e Emily (Emily Blunt) - que também fazem parte do elenco original - aparecem no teaser, na sofisticada revista de moda Runway, em Nova Iorque. Os icônicos personagens retornam na sequência do fenômeno de 2006 que marcou uma geração. No pôster, os quatro personagens mais estilosos das telonas surgiram elegantes.
fotogaleria
Emily (Emily Blunt) e Anne Hathaway no teaser de 'O Diabo Veste Prada 2'
Nigel (Stanley Tucci) no teaser de 'O Diabo Veste Prada 2'
20th Century Studios divulga novo pôster de 'O Diabo Veste Prada 2'
'O Diabo Veste Prada 2' ganha novo teaser e pôster com Anne Hathaway e Meryl Streep - Reprodução de vídeo
O longa-metragem reúne o elenco principal original com o diretor David Frankel e a roteirista Aline Brosh McKenna, e apresenta um elenco totalmente novo, incluindo Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. A produção estreia nos cinemas no dia 30 de abril. 