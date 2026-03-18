Confira trailer oficial do filme ’Homem-Aranha: Um Novo Dia’ - Reprodução de vídeo

Confira trailer oficial do filme ’Homem-Aranha: Um Novo Dia’Reprodução de vídeo

Publicado 18/03/2026 12:19

Rio - A Sony Pictures divulgou, na manhã desta quarta-feira (18), o trailer oficial do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Protagonizado por Tom Holland, o longa-metragem estreia nos cinemas no dia 30 de julho. Confira!

As imagens mostram Peter Parker - que secretamente é o super-herói - numa nova fase. No final do último longa da franquia, "Sem Volta Para Casa", o herói pediu para o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) fazer com que MJ (Zendaya) e Net (Jacob Batalon) esquecessem sua identidade secreta, para protegê-los.

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Assim, eles são se lembram do herói neste filme. O novo trailer, então, mostra a reaproximação de Peter com a ex-namorada e o amigo. De acordo com as imagens, o herói passará por mais uma mutação, fazendo com que seu corpo produza as teias. Antes, ele não tinha teias orgânicas e precisava usar um adaptador para soltá-las. Assim, eles são se lembram do herói neste filme. O novo trailer, então, mostra a reaproximação de Peter com a ex-namorada e o amigo. De acordo com as imagens, o herói passará por mais uma mutação, fazendo com que seu corpo produza as teias. Antes, ele não tinha teias orgânicas e precisava usar um adaptador para soltá-las.

Ao perceber a mudança, o Homem-Aranha pedirá ajuda ao Doutor Bruce Banner, que é o Hulk (Mark Ruffalo). Peter também lidará com o luto devido a morte da tia May (Marisa Tomei). Além disso, terá que lutar contra vários vilões, como Escorpião (Michael Mando), William Metzger (Tramell Tillman) e mais.

O novo filme é o quarto em que Tom dá vida ao super-herói inspirado nos quadrinhos. A franquia também é composta por "Homem-Aranha: De Volta Ao Lar" (2017), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021). O papel também foi vivido pelos atores Tobey Maguire e Andrew Garfield em produções anteriores.