'Sonic 4: O Filme' chega aos cinemas em 2027 - Reprodução de vídeo

'Sonic 4: O Filme' chega aos cinemas em 2027Reprodução de vídeo

Publicado 19/03/2026 10:59 | Atualizado 19/03/2026 10:59

Rio - A Paramount divulgou, nesta quinta-feira (19), o primeiro teaser trailer de "Sonic 4: O Filme", com previsão de estreia para 18 de março de 2027. Entre as novidades do novo longa está a chegada da clássica personagem Amy Rose, que ganhará a voz de Kristen Bell na versão original.

Ben Kingsley também se junta ao universo live-action em um papel ainda não revelado. Já Ben Schwartz segue como a voz do personagem principal, o icônico ouriço azul da SEGA.

Outros nomes do elenco são: Jim Carrey, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden, Tika Sumpter, Matt Berry, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman e Richard Ayoade. As produções anteriores da franquia Sonic ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global.