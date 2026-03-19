'Sonic 4: O Filme' chega aos cinemas em 2027Reprodução de vídeo
'Sonic 4: O Filme' ganha primeiro teaser trailer; assista
Longa tem previsão de estreia para 18 de março de 2027
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Aos 91 anos, Juca de Oliveira está internado em estado delicado em UTI
Ator foi hospitalizado devido a uma pneumonia e condição cardiologica
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Lewis Capaldi e a banda Interpol desembarcam no Brasil
Artistas são atrações do festival Lollapalooza, em São Paulo