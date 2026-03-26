Netflix anuncia filme ’A Estranha na Cama’, estrelado por Paolla Oliveira, Bella Campos e Emilio Dantas - Marcos Serra Lima / Netflix

Netflix anuncia filme ’A Estranha na Cama’, estrelado por Paolla Oliveira, Bella Campos e Emilio DantasMarcos Serra Lima / Netflix

Publicado 26/03/2026 13:59

Rio - A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (26), o início das gravações do filme "A Estranha na Cama", e as primeiras imagens dos protagonistas, Paolla Oliveira, Bella Campos e Emilio Dantas. Com direção de Esmir Filho, o novo thriller nacional é baseado no livro homônimo e inédito de Raphael Montes, que também é o roteirista do longa-metragem.

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Paolla, Bella e Emilio interpretam, respectivamente, os personagens Laura, Julia e Diego. Os atores Kelner Macêdo, Vera Fischer e Paulo Betti também integram o elenco do longa. A produção, no entanto, ainda não tem data de estreia.

A trama acompanha um casal em crise que decide abrir a relação como última tentativa de salvar o casamento. O que começa como um acordo libertador rapidamente evolui para um jogo intrigante de mentiras e segredos. Com a tensão característica das histórias do autor, o filme mergulha em uma narrativa provocadora sobre desejo, poder e os limites das relações.

O livro do autor - conhecido por mais títulos, como"Suicidas" (2012), "Dias Perfeitos" (2014), "O Vilarejo" (2015), "Jantar Secreto" (2016), "Uma Mulher no Escuro" (2019) e "Uma Família Feliz" (2024) - será lançado ainda este ano.