Pitanga recebeu o Troféu Jangada por ’Malês’Divulgação/Daniela Ometto
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Em júri popular, 'Malês' recebeu o troféu Jangada de Melhor Filme
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