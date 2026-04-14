Pitanga recebeu o Troféu Jangada por ’Malês’ - Divulgação/Daniela Ometto

Pitanga recebeu o Troféu Jangada por ’Malês’Divulgação/Daniela Ometto

Publicado 14/04/2026 18:08

Rio - O 28º Festival de Cinema Brasileiro de Paris chegou ao fim nesta terça-feira (14) e consagrou "Malês", de Antônio Pitanga, como o grande vencedor do Troféu Jangada de Melhor Filme (júri popular). Lançado no Brasil em outubro do ano passado, a produção marcou o retorno do artista à direção após 46 anos.

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"Esse filme é um feito histórico. A gente não tem filmado muito no Brasil acontecimentos históricos como é feito na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, então esse é o caminho. ’Malês’ mostra outra visão, uma que os livros de história não contam; pouco se sabe sobre os malês através dos livros de história mais tradicionais", afirma.

O diretor ressalta a importância do longa-metragem. "Acho que esse é um filme muito representativo para os tempos atuais, porque é sobre retratar o ponto de vista africano, não português, contando a história de um viés diferente do que estamos acostumados. É um filme que fala sobre negritude, mas é, ao mesmo tempo, um filme para todos conhecerem a história do Brasil", destaca Pitanga

O Prêmio do Júri Jovem, concedido pelos estudantes parisienses que participaram das sessões escolares, foi para "Tudo que Aprendemos Juntos", de Sérgio Machado e protagonizado por Lázaro Ramos.