Filme com Rafa Kalimann é selecionado para o Festival de Cannes - Reprodução/Instagram

Filme com Rafa Kalimann é selecionado para o Festival de CannesReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 11:46

Rio - Protagonizado por Rafa Kalimann, o longa-metragem "Minha Querida Alice", dirigido por Rogério Sagui, será exibido no Festival de Cannes de 2026. O filme foi selecionado para a mostra Marché du Film, com foco em projetos em pós-produção, destacando as obras para o mercado audiovisual internacional.



A produção marca a estreia de Kalimann no cinema. A influenciadora e ex-BBB relata a importância do longa em sua jornada profissional e pessoal. "Me impactou do início, ao fim. Um ponto de virada pessoal, mas, sobretudo, um compromisso com uma história que precisava ser contada com coragem e sensibilidade".



Ela ainda fala sobre a experiência de gravar a obra enquanto estava grávida da filha, e comenta sobre o cenário de violência que ainda é a realidade de muitas mulheres. "Durante as filmagens, eu estava grávida da Zuza e havia algo quase insuportável em imaginar que, enquanto eu gerava vida, tantas mulheres ainda vivem realidades atravessadas pelo abuso, pelo silêncio e pela violência dentro de casa. Esse contraste nunca me deixou e, de alguma forma, também moldou o olhar com que esse filme foi construído".

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O longa aborda a história de Alice, uma professora que enfrenta os traumas do passado para reconstruir a vida. O drama psicológico retrata a personagem em uma tentativa de continuar a sua trajetória após sobreviver uma tentativa de feminicídio. O longa aborda a história de Alice, uma professora que enfrenta os traumas do passado para reconstruir a vida. O drama psicológico retrata a personagem em uma tentativa de continuar a sua trajetória após sobreviver uma tentativa de feminicídio.

"Minha Querida Alice" conta com nomes como Cyria Coentro, Jackson Antunes, Bruno Cabreizo, Pedro Lamin e Raira Machado, e tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros para o segundo semestre de 2026.