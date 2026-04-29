Péricles lança single com Ana CastelaReprodução/Instagram
Os artistas se conheceram quando participaram no programa "Criança Esperança", e desde então mantiveram o contato. De acordo com Castela, o convite para a realização da música surgiu por meio de uma mensagem de WhatsApp.
“Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e ele me falou que estava querendo fazer um projeto, e mandou algumas músicas, e teve uma ali que eu gostei, achei demais e ele também, e decidimos gravar essa música”, comentou a sertaneja em suas redes sociais.
O videoclipe de “Simplesmente acontece” chega ao YouTube nesta quarta-feira (29) às 12h.
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