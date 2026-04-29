Péricles lança single com Ana Castela - Reprodução/Instagram

Péricles lança single com Ana CastelaReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 11:54

Rio – O cantor Péricles lançou seu novo single “Simplesmente acontece” na noite da última terça-feira (28) nas plataformas de streaming. A música é uma parceria inédita com Ana Castela, unindo pagode com sertanejo.



Os artistas se conheceram quando participaram no programa "Criança Esperança", e desde então mantiveram o contato. De acordo com Castela, o convite para a realização da música surgiu por meio de uma mensagem de WhatsApp.



“Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e ele me falou que estava querendo fazer um projeto, e mandou algumas músicas, e teve uma ali que eu gostei, achei demais e ele também, e decidimos gravar essa música”, comentou a sertaneja em suas redes sociais.



O videoclipe de “Simplesmente acontece” chega ao YouTube nesta quarta-feira (29) às 12h.