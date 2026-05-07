Série "Elle" ganha primeiro trailer - Reprodução/YouTube

Série "Elle" ganha primeiro trailerReprodução/YouTube

Publicado 07/05/2026 13:08 | Atualizado 07/05/2026 13:17

Rio – O primeiro trailer da série “Elle”, que acompanha a protagonista de “Legalmente Loira” antes da trama do filme original, foi lançado nesta última quarta-feira (6). A produção tem previsão de estreia para 1º de julho deste ano na plataforma do Prime Video.

Lexi Minetree, de 25 anos, protagonizará o seriado como Elle Woods ainda adolescente, personagem eternizada por Reese Witherspoon nos anos 2000.

A história se passa em 1995, durante o ensino médio da protagonista, quando se muda de Bel-Air, em Los Angeles, para Seattle, em Washington, ao lado dos pais, e precisa se adaptar à nova rotina na cidade.

Assista: