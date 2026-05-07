Série "Elle" ganha primeiro trailerReprodução/YouTube
Série de 'Legalmente Loira', 'Elle' ganha primeiro trailer
Protagonizada por Lexi Minetree, a produção tem previsão de estreia para julho deste ano
Série de 'Legalmente Loira', 'Elle' ganha primeiro trailer
Protagonizada por Lexi Minetree, a produção tem previsão de estreia para julho deste ano
Milena reage ao conhecer Marina Sena: 'Muito gata'
Ex-BBB passou a noite na casa da cantora e Juliano Floss em São Paulo
Vídeo: Ratinho faz comentário homofóbico em programa e é alvo de críticas
Apresentador disse que fica 'preocupado' ao ver dois homens se beijando
Filha de Heloísa Périssé se manifesta contra comentário homofóbico direcionado à mãe
Luísa criticou fala preconceituosa de internauta em episódio de podcast 'Like ou Flop'
Carolina Dieckmmann cita 'benção' em primeira gravação de 'A Viagem'
Atriz interpretará Diná no longa-metragem
José Loreto leva sósia à pré-estreia de filme no Rio e dupla rouba a cena com looks iguais
Ator e Lorran Galdino, chamou atenção por semelhança física
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.