Solange Almeida divulgou novo audiovisual de São João Divulgação
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Solange Almeida lança audiovisual de São João com nomes do forró
'Sol João - Volume 2' foi disponibilizado nesta sexta-feira (8)
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