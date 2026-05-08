Solange Almeida divulgou novo audiovisual de São João - Divulgação

Solange Almeida divulgou novo audiovisual de São João Divulgação

Publicado 08/05/2026 21:43

Rio - Solange Almeida lançou nesta sexta-feira (8) o audiovisual "Sol João – Volume 2", dando continuidade ao projeto que celebra uma das épocas mais emblemáticas da cultura nordestina: o São João. Gravado no Mirante do Paço, em Recife, o projeto reúne importantes nomes do forró.

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"O São João sempre foi muito presente na minha vida. Desde a infância em Alagoinhas e Barrocas, na Bahia, vivi intensamente essa cultura, com quadrilhas, comidas típicas e muito forró durante todo o mês", destaca a artista.



Os convidados foram escolhidos de forma estratégica, representando diferentes gerações e momentos do gênero. Entre os destaques estão Elba Ramalho, Eliane, Santana, Flávio José, Tato, Luís Fidélis e Lara Amélia, que abrilhantam o projeto com participações especiais.

