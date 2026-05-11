Matt Reeves confirma início das gravações de "Batman: Parte 2"Reprodução/Instagram
Em publicação, o cineasta também compartilhou imagens do set, nas quais aparecem os monitores de filmagem reproduzindo cenas do Batmóvel em uma perseguição de carros entre as ruas nevadas da cidade de Gotham.
Protagonizado por Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne, a produção conta com o retorno de outros nomes presentes no elenco original, como Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (James Gordon) e Colin Farrell (Pinguim). Scarlett Johansson e Sebastian Stan também estarão presentes, representando novas adições ao longa, como Gilda Dent e Harvey Dent.
O filme, ainda, tem o roteiro assinado por Reeves e Mattson Tomlin. “Batman: Parte 2” apresenta previsão de estreia para 1º de outubro deste ano nos cinemas brasileiros.
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