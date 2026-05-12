Abraccine define nova lista com 100 melhores filmes nacionais - Reprodução/Instagram

Abraccine define nova lista com 100 melhores filmes nacionaisReprodução/Instagram

Publicado 12/05/2026 11:57

Rio – A Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) atualizou a lista dos 100 filmes brasileiros essenciais, publicada originalmente em livro em 2015, como parte das comemorações pelos 15 anos da entidade. Dez anos após a primeira votação, a nova seleção passa a incluir também longas lançados entre 2016 e 2026.



A revisão incorpora títulos recentes de destaque, como "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Segundo a associação, a atualização busca refletir um cenário audiovisual brasileiro mais diverso, ampliando o espaço para obras dirigidas por mulheres, cineastas negros e outros grupos historicamente menos representados.



Entre os filmes selecionados estão clássicos como "Limite" (1931), de Mário Peixoto, "O Ébrio" (1946), de Gilda de Abreu, "Das Tripas Coração" (1982), de Ana Carolina, além de produções mais recentes, como "Que Horas Ela Volta?" (2015), de Anna Muylaert, e "Marte Um" (2022), de Gabriel Martins.



A Abraccine reúne mais de 180 críticos de cinema de diferentes regiões do país e destacou, na nova curadoria, obras consideradas fundamentais para a trajetória do cinema nacional. A seleção percorre movimentos importantes da produção brasileira, passando pela Chanchada, o Cinema Novo e o Cinema Marginal.



Diferentemente da versão anterior, a nova lista não estabelece um ranking entre os filmes escolhidos. Os títulos foram organizados em ordem cronológica, proposta que, segundo a entidade, busca valorizar a pluralidade e a evolução histórica do cinema brasileiro. A publicação do novo livro “100 filmes brasileiros essenciais” está prevista para o fim deste ano, pela Editora Letramento.

Confira a lista completa:

1. Limite (1931), Mário Peixoto



2. Ganga bruta (1933), Humberto Mauro



3. O ébrio (1946), Gilda de Abreu



4. Também somos irmãos (1949), José Carlos Burle



5. Carnaval Atlântida (1952), José Carlos Burle



6. O cangaceiro (1953), Lima Barreto



7. Rio, 40 graus (1955), Nelson Pereira dos Santos



8. Rio, Zona Norte (1957), Nelson Pereira dos Santos



9. O grande momento (1958), Roberto Santos



10. O homem do Sputnik (1959), Carlos Manga



11. Aruanda (1960), Linduarte Noronha



12. O assalto ao trem pagador (1962), Roberto Farias



13. O pagador de promessas (1962), Anselmo Duarte



14. Os cafajestes (1962), Ruy Guerra



15. Porto das caixas (1962), Paulo Cezar Saraceni



16. Vidas secas (1963), Nelson Pereira dos Santos



17. À meia noite levarei sua alma (1964), José Mojica Marins



18. A velha a fiar (1964), Humberto Mauro



19. Deus e o diabo na terra do sol (1964), Glauber Rocha



20. Noite vazia (1964), Walter Hugo Khouri



21. Os fuzis (1964), Ruy Guerra



22. A falecida (1965), Leon Hirszman



23. A hora e vez de Augusto Matraga (1965), Roberto Santos



24. São Paulo Sociedade Anônima (1965), Luiz Sergio Person



25. A entrevista (1966), Helena Solberg



26. O padre e a moça (1966), Joaquim Pedro de Andrade



27. Todas as mulheres do mundo (1966), Domingos de Oliveira



28. A margem (1967), Ozualdo Candeias



29. Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967), José Mojica Marins



30. O caso dos irmãos Naves (1967), Luiz Sergio Person



31. O menino e o vento (1967), Carlos Hugo Christensen



32. Terra em transe (1967), Glauber Rocha



33. O bandido da luz vermelha (1968), Rogério Sganzerla



34. A mulher de todos (1969), Rogério Sganzerla



35. Macunaíma (1969), Joaquim Pedro de Andrade



36. Matou a família e foi ao cinema (1969), Julio Bressane



37. O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), Glauber Rocha



38. O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1970), José Mojica Marins



39. Sem essa, Aranha (1970), Rogério Sganzerla



40. Um é pouco, dois é bom (1970), Odilon Lopez



41. Bang bang (1971), Andrea Tonacci



42. S. Bernardo (1972), Leon Hirszman



43. Toda nudez será castigada (1972), Arnaldo Jabor



44. Alma no olho (1973), Zózimo Bulbul



45. Compasso de espera (1973), Antunes Filho



46. Os homens que eu tive (1973), Tereza Trautman



47. A rainha diaba (1974), Antonio Carlos da Fontoura



48. Iracema, uma transa amazônica (1975), Jorge Bodanzky e Orlando Senna



49. Dona Flor e seus dois maridos (1976), Bruno Barreto



50. Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), Hector Babenco



51. Mar de rosas (1977), Ana Carolina



52. A lira do delírio (1978), Walter Lima Jr.



53. Tudo bem (1978), Arnaldo Jabor



54. A mulher que inventou o amor (1980), Jean Garrett



55. Bye bye Brasil (1980), Carlos Diegues



56. O homem que virou suco (1980), João Batista de Andrade



57. Pixote, a lei do mais fraco (1980), Hector Babenco



58. Eles não usam black-tie (1981), Leon Hirszman



59. Os saltimbancos trapalhões (1981), J.B. Tanko



60. Das tripas coração (1982), Ana Carolina



61. Pra frente Brasil (1982), Roberto Farias



62. Onda Nova (1983), Ícaro Martins e José Antonio Garcia



63. Amor maldito (1984), Adélia Sampaio



64. Cabra marcado para morrer (1984), Eduardo Coutinho



65. Memórias do cárcere (1984), Nelson Pereira dos Santos



66. A hora da estrela (1985), Suzana Amaral



67. A marvada carne (1985), André Klotzel



68. Filme demência (1986), Carlos Reichenbach



69. Ilha das Flores (1989), Jorge Furtado



70. Que bom te ver viva (1989), Lúcia Murat



71. Superoutro (1989), Edgard Navarro



72. Alma corsária (1993), Carlos Reichenbach



73. Carlota Joaquina, princesa do Brazil (1995), Carla Camurati



74. Terra estrangeira (1995), Daniela Thomas e Walter Salles



75. Baile perfumado (1996), Lírio Ferreira e Paulo Caldas



76. Central do Brasil (1998), Walter Salles



77. O auto da compadecida (2000), Guel Arraes



78. Bicho de sete cabeças (2001), Laís Bodanzky



79. Lavoura arcaica (2001), Luiz Fernando Carvalho



80. Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund



81. Edifício Master (2002), Eduardo Coutinho



82. Madame Satã (2002), Karim Aïnouz



83. Cinema aspirinas e urubus (2005), Marcelo Gomes



84. O céu de Suely (2006), Karim Aïnouz



85. Serras da desordem (2006), Andrea Tonacci



86. Jogo de cena (2007), Eduardo Coutinho



87. Saneamento básico, o filme (2007), Jorge Furtado



88. Santiago (2007), João Moreira Salles



89. Trabalhar cansa (2011), Juliana Rojas e Marco Dutra



90. O som ao redor (2012), Kleber Mendonça Filho



91. O menino e o mundo (2013), Alê Abreu



92. Branco sai, preto fica (2014), Adirley Queirós



93. Que horas ela volta? (2015), Anna Muylaert



94. Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho



95. Arábia (2017), Affonso Uchoa, João Dumans



96. As boas maneiras (2017), Juliana Rojas e Marco Dutra



97. Marte um (2022), Gabriel Martins



98. Mato seco em chamas (2022), Adirley Queirós e Joana Pimenta



99. Ainda estou aqui (2024), Walter Salles



100. O agente secreto (2025), Kleber Mendonça Filho